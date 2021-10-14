سهم بانوان در تصادفات اصفهان ۳۵ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اصغر زارع پیش از ظهر پنجشنبه در آئین تجلیل از نمونه‌های ترافیکی استان اصفهان با بیان اینکه تاکنون ۵۰ میلیون گواهینامه برای رانندگی در کشور صادر شده است، اظهار داشت: در بررسی‌های صورت گرفته بانوان ۳۵ درصد و مردان ۶۵ درصد در تصادفات استان اصفهان مقصر شناخته شده‌اند.

وی با بیان اینکه مرگ هر شهروند در تصادفات پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به کشور خسارت وارد می‌کند، اضافه کرد: البته این امر در قبال آسیب روحی که به خانواده‌ها وارد می‌شود ناچیز است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با بیان اینکه بر اساس آخرین برآوردها در هر نیم ساعت یک ایرانی در تصادفات جان خود را از دست می‌دهد، افزود: همچنین در این باره زمانی ۲۰ نفر نیز مجروح و پنج نفر قطع نخاع می‌شوند.

وی با بیان اینکه ۳۰ دستگاه در زمینه کاهش تصادفات مسئولیت دارند، اضافه کرد: پلیس راه به دنبال کاهش تصادفات است و برای این امر انضباط ترافیکی را دنبال می‌کند.



سرهنگ زارع اضافه کرد: ارتقا سطح ایمنی به طور کلی با سه روش انجام می‌شود؛ آموزش و فرهنگ‌سازی، اعمال مقررات و اقدامات قانونی و اقدامات مهندسی است.