به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان بعدازظهر پنجشنبه در هفدهمین گردهمایی مسئولان مهدیه‌های مازندران در مهدیه و فاطمیه شهرستان آمل گفت: قرن‌ها طول خواهد کشید تا فردی در سطح و سبک علامه حسن زاده آملی زاده پرورش یابد و از اندیشه‌های ناب فکری او جامعه بهره مند شود.

وی ادامه داد، علامه حسن زاده آملی، ذوالفنون بود و این بزرگمرد یک شخصیتی بود که به تعبیر مقام معظم رهبری از جمله‌های چهره‌های فاخر و نادری بود که تعداد محدودی از این چهره‌ها در دورهای مختلف وجود دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران ادامه داد، جامعیتی که ایشان داشت شاید این جامعیت در دوران ما نیست از فقه و اصول در ریاضیات نجوم و برخی از علوم دیگر ایشان صاحب نظر بود، روحی لطیف و دوست داشتنی ایشان این زیبایی را دو چندان کرده بود، مجسمه و کوهی از علم و تقوا و محبت به بندگان خدا بود.

حجت الاسلام شکریان، با بیان اینکه آثار این شخصیت بزرگ اسلام و ایران ماندگار است، تصریح کرد: آثار علامه حسن زاده آملی و هزاران شاگرد این عالم ربانی، این علامه را زنده نگاه خواهد داشت، آثار انسان همانند فرزند یک انسان را منحصر به دوران خودش نمی‌کند، بلکه اثرات آن تا سال‌ها بعد ادامه خواهد داشت.

وی افزود: ارتحال مرحوم علامه آیت‌الله حسن‌زاده آملی هر چند سنگین بود اما حضور این عالم ربانی اسلام در قالب شاگردان و آثار ادامه دارد، آنهایی که اهل مجاهده با نفس می‌شوند خداوند متعال از آن نعمت‌های خاص خود، به آنها ارزانی می‌دارد، اینها نتیجه عبودیت است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران ادامه داد: یکی از شاخص‌های اصلی در اولیای الهی این شاخص عبودیت است، در غیر این صورت به مقام نورانیت دل و عرفانی نمی‌رسد، علامه حسن زاده آملی در همه ابعاد تلاش کرده است، روحیه محبت به مردم داشت و آنقدر با مردم مهربان بود که انسان در همان نگاه اول مجذوب ایشان می‌شد.

حجت الاسلام شکریان یادآورشد، تواضع انسان است که او را به اوج می‌رساند، و بی اعتنایی به شهرت‌ها و عناوین دنیایی از جمله ویژگی‌هایی است که در قاموس بزرگانی همانند علامه حسن زاده آملی وجود ندارد.

وی یادآورشد، علامه حسن زاده آملی با این همه ویژگی‌های خاص و منحصربه فرد در دایره شهرستان آمل، و مازندران و کل ایران نبود و ارزش‌های آن فرامنطقه ای بوده است.