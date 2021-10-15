شاخص هوای اصفهان در ۱۱ منطقه قرمز و نارنجی است

محمود مزارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کیفیت هوا براساس اطلاعات ایستگاه‌های پایش فعال در خیابان احمدآباد با شاخص ۱۵۴، انقلاب با شاخص ۱۵۵ در شرایط ناسالم برای عموم شهروندان (قرمز) و در ایستگاه خیابان استانداری با شاخص ۱۴۰، باهنر و پروین با شاخص ۱۱۶، جِی با شاخص ۱۲۹، رودکی با شاخص ۱۰۲، رهنان با شاخص ۱۴۳، فرشادی با شاخص ۱۳۲، کاوه با شاخص ۱۲۲ و میرزا طاهر با شاخص ۱۲۴ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

وی افزود: شاخص کیفی هوا در ایستگاه خیابان فیض با شاخص ۹۹ و ورزشگاه میثاق با شاخص ۹۶ وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

کارشناس امور آزمایشگاه‌های حفاظت محیط زیست استان اصفهان اضافه کرد: امروز هوای شهر سجزی با شاخص ۱۵۷ ناسالم برای عموم شهروندان و در شاهین شهر با شاخص ۵۷ و مبارکه با شاخص ۶۶ در وضعیت قابل قبول ثبت شده ضمن اینکه ایستگاه‌های دولت آباد، خمینی‌شهر، نجف آباد و کاشان همچنان قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.