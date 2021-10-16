کرونا آبی باشد یا قرمز فرقی ندارد/ زنگواره موج ششم در مازندران

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: کرونا زخم می‌زند، چه در اوج باشد یا زیر، قرمز باشد یا آبی، کمی بی احتیاطی و ساده انگاری برایش فرصت سازی می‌کند تا ضربه آخر را بر کالبد خسته شهر وارد کند.

کرونا ۲۰ ماهگی خود را جشن می‌گیرد و بسیاری از خانوارها نیز ۲۰ ماه در غم از دست دادن عزیزانشان نشسته‌اند، پیر و جوان، مرد و زن، از همه سن و قشر قربانی گرفت و داغ بر دل نهاد.

آن اوایل که واکسن نبود ولی در سایه بی احتیاطی و ساده انگاری‌ها، کرونا کمین کرده بود و امروز که واکسن به وفور یافت می‌شود دوباره ساده انگاری‌ها، سفر و دورهمی متهمان اصلی شیوع بیماری هستند.

اوضاع و احوال مازندران طی پنج پیک گذشته هر روز بد و بدتر شد و حدود یک ماهی کرونا از تب وتاب افتاد اما هنوز جان دارد و نفس می‌کشد و با آن حال نزارش، زخم می‌زند و قربانی می‌گیرد.

حدود یک هفته‌ای باز خبرهای ناگواری از کرونا به گوش می‌رسد، کرونا خسته دوباره جان گرفت و شمار مبتلایان مازندران در آستانه سه رقمی شدن هستند و هر روز تعداد بیماران از روز قبل بیشتر می‌شود.

افزایش ۴۰ درصد تردد جاده‌ای

به آمار تردد و سفرهای جاده‌های مازندران که می‌نگریم، راز خیز دوباره کرونا برایمان آشکار می‌شود و طی تعطیلات روزهای پایانی ماه سفر، حجم سفر و ترددهای جاده‌ای در مازندران ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافت و این مسئله، کلید و مثلث طلایی کرونا است.

مسافرانی که طی ۲۰ ماه گذشته حتی در روزهای قرمز و نارنجی نیز دست از سفر نکشیدند و شبانه و بامدادان به جاده‌های استان شبیخون زدند و در تراژدی شمال سهم دارند.

کادر درمان خسته‌تر از دیروز

به مراکز درمانی که سر می زنیم، کادر درمان را خسته‌تر از دیروز می‌بینیم، نیروهایی که ۲۰ ماه با مشقت و سختی فراوان در تن پوش‌ها و کاورهایی که زندگی را سخت کرده، ایستادگی کردند و بسیاری نیز در این راه آسمانی شدند.

خزایی یکی از پرستاران غرب مازندران با بیان اینکه طی ۲۰ ماه گذشته همکاران ما سختی و مشقت‌های فراوانی را سپری کرده‌اند، گفت: طی این مدت داغ بوسه زدن بر دستان پدر و مادر و گونه‌های فرزند بر دلمان نشسته است اما در بازار و شهر، شاهد عادی انگاری و ساده انگاری مردم هستیم.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیماری کرونا به هیچ وجه شوخی بردار نیست، افزود: اگر مردم حال و روز کسانی را که با مرگ براثر کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند را ببینند، واقعیت این بیماری را بهتر درک می‌کنند زیرا این بیماری جوان و پیر نمی‌شناسد.

اگر مردم حال و روز کسانی را که با مرگ براثر کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند را ببینند، واقعیت این بیماری را بهتر درک می‌کنند زیرا این بیماری جوان و پیر نمی‌شناسد

وی با اظهار اینکه سفر، دورهمی ها، مجالس خانگی ترحیم و عروسی‌ها خطر نگرانی بیماری را تشدید می‌کند از مردم خواست برای حفظ سلامتی خود، پروتکل‌ها را بیشتر مدنظر قرار دهند.

این پرستار با بیان اینکه با بهبود شرایط انتظار آن را داشتیم که دیگر بخش کووید نداشته باشیم، گفت: اما از اوایل هفته قبل شاهد اوج گیری دوباره کرونا هستیم.

اگرچه به ظاهر مازندران از وضعیت خطر کرونایی خارج شده اما استمرار بی توجهی‌ها و ساده انگاری‌ها، فرش قرمزی است که زیر پای کرونا پهن می‌شود و در این وضعیت برخی از خانوارها بساط عروسی و مجالس‌ها را کوک کرده‌اند.

روند رو به رشد شمار مبتلایان، زنگ خطر موج ششم کرونا را طنین انداز کرده است اما بسیاری از مردم با زدن واکسن، شرایط را برای خود عادی کرده‌اند درحالی که غول کرونا همیشه در کمین است.

در روزهایی که کرونا رو به اوج است، واکسن زدن، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک، پرهیز از سفر و دورهمی تنها چاره کار است تا ویروس را به خانه نبریم. با آنکه تزریق واکسن در استان از سه میلیون دز فراتر رفته اما رعایت نکردن شیوه نامه‌ها و سفر، پیک ششم را به صدا درآورده است و روزانه بین ۹۰ تا ۱۰۰ بیمار جدید در استان شناسایی می‌شود.

سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن در استان تزریق شد، افزود: از این تعداد یک میلیون و ۹۰۰ هزار دز مربوط به نوبت اولی و بقیه نوبت دومی‌ها است.

دورهمی ها و سفر پاشنه آشیل کرونا

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر پرهیز از سفرهای غیرضرور اظهار داشت: رعایت نکردن شیوه نامه‌های بهداشتی، حضور در تجمع‌ها و دورهمی ها و بی توجهی به بهداشت سبب تقویت بیماری کرونا خواهد شد.

وی یادآور شد: افزایش بیماران کرونایی طی روزهای اخیر در استان در سایه بی توجهی‌ها و رعایت نکردن شیوه نامه‌های بهداشتی است و تداوم این روند زنگ موج ششم کرونا را به صدا درخواهد آورد.

موسوی با اظهار اینکه هرچند روند بیماری کرونا نزولی است نسبت به خیزها و جهش‌های بعدی بیماری اظهار نگرانی کرد.

وی با عنوان اینکه باید از پیک‌های گذشته کرونا درس بگیریم تا گرفتار پیک ششم نشویم، گفت: نباید تصور کنیم که با واکسیناسیون همه چیز تمام شده و اگر هوشیار نباشیم شاهد پیک جدید بیماری خواهیم بود.

پرهیز از بازگشایی شتابان مدارس

با آنکه روند واکسیناسیون سرعت گرفته اما از سر گیری سفرها و ساده انگاری سبب شده تا شمار مبتلایان و بیماران در مازندران جهش یابد و صدای پای موج ششم کرونا شنیده شود.

در چنین شرایط بازگشایی تدریجی مدارس از آبان ماه روی میز مسئولان قرار گرفته در حالی نگرانی‌هایی در این بخش وجود دارد و به تاکید کارشناسان، اجرای این طرح باید به دور از هرگونه شتاب زدگی و تعجیل باشد.