فوت ۴ بیمار کرونایی در لرستان/ ۵۳۱ نفر بستری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی صبح جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به شناسایی ۲۵۴ ابتلای جدید به کرونا در لرستان طی ۲۴ ساعت گذشته اظهار داشت: تا کنون ۱۸۷ هزار و ۸۳۰ نفر در استان به کرونا مبتلا شده‌اند.

وی با اشاره به ۴ فوتی جدید بر اثر کرونا در استان عنوان کرد: تا کنون متأسفانه دو هزار و ۵۴۸ نفر به علت ابتلاء به کرونا در لرستان فوت کرده‌اند.

دبیر ستاد مبارزه با کرونای دانشگاه علوم پزشکی لرستان تعداد بستری‌های مشکوک و قطعی کرونا در استان را ۵۳۱ نفر اعلام کرد.

بنا بر این گزارش، تعداد فوتی‌های بر اثر کرونا در لرستان در روز گذشته ۴ نفر، مبتلایان جدید ۲۶۹ مورد و بستری‌ها نیز ۵۳۸ نفر بوده است.