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۲۳ مهر ۱۴۰۰، ۱۱:۴۴

رئیس مجلس ملی سوئیس:

تغییر نگاه روابط کشورها را از بن بست خارج می کند

تغییر نگاه روابط کشورها را از بن بست خارج می کند

یزد- رئیس مجلس ملی سوئیس گفت: تغییر نگاه سیاسی و رفع اختلاف نظرها می تواند روابط کشورها را از بن بست خارج کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آندریاس آییبی پنجشنبه شب در دیدار با استاندار یزد با اشاره به زیبایی های یزد و ابراز خرسندی از سفر خود به ایران و یزد اظهار داشت: یزد شهری زیبا، زنده و پویاست و زندگی در بافت تاریخی و قدیمی این شهر ادامه دارد.

وی با تاکید بر لزوم توسعه روابط تجاری و گردشگری عنوان کرد: نگاه سیاسی باعث بروز برخی اختلاف نظرها شده و این اختلافات موانعی ایجاد کرده که سبب دوری کشورها از یکدیگر شده است.

آییبی تاکید کرد: تغییر نگاه سیاسی و نزدیک کردن نظرات به یکدیگر، می تواند روابط کشورها را از بن بست خارج کرد.

رئیس مجلس ملی سوئیس در مورد بازارهای ایران نیز بیان کرد: بازارهای ایران را جالب و جذاب دیدم و از تماشای آن لذت بردم.

وی عنوان کرد: من کشاورز، سهامدار و سیاستمدار هستم و بازارهای این کشور بسیار جالب است و همه اقشار به عرضه تولیدات خود می پردازند که در نوع خود جذاب است.

آییبی در مورد درخواست استاندار یزد برای تبادل علمی نیز بیان کرد: در این زمینه آماده هرگونه همکاری هستیم و این موضوع توسط سفیر ایران در سوئیس باید پیگیری شود.

کد مطلب 5327973

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