تغییر نگاه روابط کشورها را از بن بست خارج می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آندریاس آییبی پنجشنبه شب در دیدار با استاندار یزد با اشاره به زیبایی های یزد و ابراز خرسندی از سفر خود به ایران و یزد اظهار داشت: یزد شهری زیبا، زنده و پویاست و زندگی در بافت تاریخی و قدیمی این شهر ادامه دارد.

وی با تاکید بر لزوم توسعه روابط تجاری و گردشگری عنوان کرد: نگاه سیاسی باعث بروز برخی اختلاف نظرها شده و این اختلافات موانعی ایجاد کرده که سبب دوری کشورها از یکدیگر شده است.

آییبی تاکید کرد: تغییر نگاه سیاسی و نزدیک کردن نظرات به یکدیگر، می تواند روابط کشورها را از بن بست خارج کرد.

رئیس مجلس ملی سوئیس در مورد بازارهای ایران نیز بیان کرد: بازارهای ایران را جالب و جذاب دیدم و از تماشای آن لذت بردم.

وی عنوان کرد: من کشاورز، سهامدار و سیاستمدار هستم و بازارهای این کشور بسیار جالب است و همه اقشار به عرضه تولیدات خود می پردازند که در نوع خود جذاب است.

آییبی در مورد درخواست استاندار یزد برای تبادل علمی نیز بیان کرد: در این زمینه آماده هرگونه همکاری هستیم و این موضوع توسط سفیر ایران در سوئیس باید پیگیری شود.