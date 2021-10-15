به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی در نشستی با موضوع رفع مشکلات حوزه بهداشت و درمان شهرستان دامغان به میزبانی دفتر خود، یکی از ضرورت‌های بهداشت و درمان استان و به خصوص دامغان را مقوله اورژانس دانست و بیان کرد: متأسفانه در شاخص تصادف و حوادث جاده‌ای در جایگاه دوم کشور هستیم.

وی با بیان اینکه استان سمنان همواره در شاخص تصادفات وضعیت بحران است، افزود: بخش اعظمی از مراجعان اورژانسی به مراکز درمانی استان مربوط به حوادث و مصدومان تصادفات جاده‌ای است لذا این امر نشان می‌دهد که باید توجه بیشتری به این موضوع داشت.

استاندار سمنان با بیان اینکه دامغان در مسیر ترانزیت تهران- مشهد و در چهار راه مواصلاتی کشور قرار گرفته و در نتیجه می‌بایست در زمینه مشکلات و مصائب این شهرستان به صورت ویژه اقدام کرد، تاکید کرد: رفع دغدغه‌های مردم دامغان در حوزه بهداشت و درمان به عنوان یک مطالبه جدی و اساسی مردم مد نظر قرار دارد اما باید با ایجاد آرامش در صدد رفع مشکلات و گلایه‌مندی‌های مردم باشیم.‌

هاشمی با بیان اینکه علاوه بر مطالبه جدی مردم در حوزه تأمین منابع آبی جدید برای استان، دو بحران کرونا و تصادفات جاده‌ای به عنوان معضل و دل نگرانی مردم استان است، گفت: مردم باید آثار مثبت تلاش و پیگیری‌های انجام شده توسط مسئولان را به صورت ملموس در سطح استان مشاهده کنند لیکن معتقد هستیم که باید مقدمات کامل درمان مردم در شهرستان دامغان مهیا شود.