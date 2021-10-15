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۲۳ مهر ۱۴۰۰، ۱۴:۴۰

استاندار سمنان:

سمنان رتبه دوم تصادفات جاده‌ای کشور را دارد

سمنان رتبه دوم تصادفات جاده‌ای کشور را دارد

سمنان- استاندار سمنان با بیان اینکه متاسفانه در شاخص تصادف و حوادث جاده‌ای در جایگاه دوم کشور هستیم، گفت: این موضوع نشان می‌دهد که باید کار بیشتری در این زمینه صورت بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی در نشستی با موضوع رفع مشکلات حوزه بهداشت و درمان شهرستان دامغان به میزبانی دفتر خود، یکی از ضرورت‌های بهداشت و درمان استان و به خصوص دامغان را مقوله اورژانس دانست و بیان کرد: متأسفانه در شاخص تصادف و حوادث جاده‌ای در جایگاه دوم کشور هستیم.

وی با بیان اینکه استان سمنان همواره در شاخص تصادفات وضعیت بحران است، افزود: بخش اعظمی از مراجعان اورژانسی به مراکز درمانی استان مربوط به حوادث و مصدومان تصادفات جاده‌ای است لذا این امر نشان می‌دهد که باید توجه بیشتری به این موضوع داشت.

استاندار سمنان با بیان اینکه دامغان در مسیر ترانزیت تهران- مشهد و در چهار راه مواصلاتی کشور قرار گرفته و در نتیجه می‌بایست در زمینه مشکلات و مصائب این شهرستان به صورت ویژه اقدام کرد، تاکید کرد: رفع دغدغه‌های مردم دامغان در حوزه بهداشت و درمان به عنوان یک مطالبه جدی و اساسی مردم مد نظر قرار دارد اما باید با ایجاد آرامش در صدد رفع مشکلات و گلایه‌مندی‌های مردم باشیم.‌

هاشمی با بیان اینکه علاوه بر مطالبه جدی مردم در حوزه تأمین منابع آبی جدید برای استان، دو بحران کرونا و تصادفات جاده‌ای به عنوان معضل و دل نگرانی مردم استان است، گفت: مردم باید آثار مثبت تلاش و پیگیری‌های انجام شده توسط مسئولان را به صورت ملموس در سطح استان مشاهده کنند لیکن معتقد هستیم که باید مقدمات کامل درمان مردم در شهرستان دامغان مهیا شود.

کد مطلب 5328120

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