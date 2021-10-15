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۲۳ مهر ۱۴۰۰، ۱۴:۵۲

معاون هماهنگ کننده سپاه:

جانفشانی کادر درمان تداعی گر حماسه دوران دفاع مقدس است

جانفشانی کادر درمان تداعی گر حماسه دوران دفاع مقدس است

ساری- معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران گفت: عشق و جانفشانی کادر درمان در دوران کرونا تداعی گر حماسه دوران دفاع مقدس است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ محمدرضا نقدی ظهر جمعه در حاشیه آئین کلنگ‌زنی مرکز تخصصی زنان و زایمان و ناباروری بیمارستان ولایت سپاه کربلا در ساری با بیان اینکه مراکز درمانی سپاه در دوران کرونا در خدمت بیماران بوده است، افزود: این مراکز با آغوش باز از بیماران استقبال کردند.

وی با اظهار اینکه رکورد پذیرش بیماران در بیمارستان بقیه الله تهران شکسته شد، افزود: در برخی مراکز تخت‌های ویژه تا چهار برابر افزایش یافت و و فضاهای غیردرمانی نیز برای بیماران کرونایی آماده شده بود.

وی به تلاش مدافعان سلامت برای مقابله و مهار کرونا اشاره و اضافه کرد: شاهد حماسه آفرینی بزرگ مدافعان سلامت بودیم.

سردار نقدی با بیان اینکه تمام مراکز درمانی سپاه و درمانگاه‌ها در مناطق محروم از روز اول کرونا از بیماران استقبال کردند، افزود: رکورد پذیرش بیماران در بیمارستان بقیه الله در تهران شکسته شد.

کد مطلب 5328135

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