جانفشانی کادر درمان تداعی گر حماسه دوران دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ محمدرضا نقدی ظهر جمعه در حاشیه آئین کلنگ‌زنی مرکز تخصصی زنان و زایمان و ناباروری بیمارستان ولایت سپاه کربلا در ساری با بیان اینکه مراکز درمانی سپاه در دوران کرونا در خدمت بیماران بوده است، افزود: این مراکز با آغوش باز از بیماران استقبال کردند.

وی با اظهار اینکه رکورد پذیرش بیماران در بیمارستان بقیه الله تهران شکسته شد، افزود: در برخی مراکز تخت‌های ویژه تا چهار برابر افزایش یافت و و فضاهای غیردرمانی نیز برای بیماران کرونایی آماده شده بود.

وی به تلاش مدافعان سلامت برای مقابله و مهار کرونا اشاره و اضافه کرد: شاهد حماسه آفرینی بزرگ مدافعان سلامت بودیم.

سردار نقدی با بیان اینکه تمام مراکز درمانی سپاه و درمانگاه‌ها در مناطق محروم از روز اول کرونا از بیماران استقبال کردند، افزود: رکورد پذیرش بیماران در بیمارستان بقیه الله در تهران شکسته شد.