رضا یزدانی سرمربی تیم کشتی آزاد صنایع مازندران در آستانه آغاز رقابت‌های لیگ برتر به خبرنگار مهر گفت: مراسم قرعه کشی رقابت‌های لیگ هفته گذشته برگزار شد که ما در یک گروه چهار تیمی قرار گرفتیم. البته از آنجا که ما فقط کسب عنوان قهرمانی را نشانه رفته ایم، با احترام به تمامی مدعیان، توجه چندانی به قرعه‌ها نداریم و فقط به پیروزی می‌اندیشیم.

قهرمان پیشین کشتی جهان تصریح کرد: خوشبختانه شرایط تیم صنایع مازندران در این فصل از مسابقات لیگ راضی کننده است. تیم ما برای قهرمانی بسته شده و می‌جنگیم تا بتوانیم هم قهرمان لیگ شویم و هم به پشتوانه سازی در کشتی کمک کنیم.

کاپیتان پیشین تیم ملی کشتی آزاد ادامه داد: اردوی تیم ما از امروز در شهرستان جویبار آغاز شده و منتظر اعلام رسمی آغاز مسابقات از سوی لیگ هستیم تا بر اساس آن برای اردوهای آتی برنامه ریزی کنیم.

دارنده سه مدال طلای بازی‌های آسیایی درباره رقم قرارداد کشتی گیران تیمش عنوان کرد: مبلغ قرارداد کشتی‌گیران را طوری ثبت کرده و می‌کنیم که توان پرداخت آن را داشته باشیم. اینطور نیست که رقمی را به کشتی‌گیری پیشنهاد دهیم اما توان پرداخت آن را نداشته باشیم.

یزدانی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت مهیا بودن شرایط برای مرحله نیمه نهایی و فینال چند کشتی‌گیر عنوان‌دار به تیم اضافه خواهد شد و پس از قهرمانی در لیگ به دنبال سکوی نخست جام باشگاه‌های جهان هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از مراسم قرعه کشی بیست و یکمین دوره رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور، گروه‌بندی پیکارها به شرح زیر مشخص شد:

گروه الف: سهند ارس – آکادمی کشتی نادری خادم- هیأت کشتی لرستان

گروه ب: صنایع مازندران – ستارگان ساری- خراسان جنوبی- مقاومت تهران

گروه ج: دانشگاه آزاد اسلامی- شهید صدرزاده- فرم دمای اراک- جوانان البرز

گروه د: فولادین ذوب آمل – پاس ناجا- آلومینیوم حکمتی