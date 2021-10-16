شاخص هوای اصفهان بر مدار نارنجی آلودگی

محمود مزارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کیفیت هوا براساس اطلاعات ایستگاه‌های پایش فعال در خیابان احمدآباد و میدان انقلاب با شاخص ۱۴۰، خیابان استانداری با شاخص ۱۰۷، باهنر با شاخص ۱۱۲، پروین با شاخص ۱۱۱، رهنان با شاخص ۱۰۴، کاوه با شاخص ۱۰۸، میرزا طاهر با شاخص ۱۰۵ و فرشادی و ورزشگاه میثاق با شاخص ۱۰۶ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

وی افزود: شاخص کیفی هوا در ایستگاه خیابان جِی با شاخص ۱۷۴ شرایط ناسالم برای عموم شهروندان و در ایستگاه رودکی با شاخص ۹۷ و فیض با شاخص ۹۸ وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

کارشناس امور آزمایشگاه‌های حفاظت محیط زیست استان اصفهان اضافه کرد: امروز هوای شهر سجزی با شاخص ۱۴۷ ناسالم برای گروه‌های حساس و در شاهین شهر با شاخص ۷۸ و مبارکه با شاخص ۶۳ در وضعیت قابل قبول ثبت شده ضمن اینکه ایستگاه‌های دولت آباد، خمینی‌شهر، نجف آباد و کاشان همچنان قطع است.

بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان به سبب استقرار جوی به نسبت پایدار در سطح استان و کاهش دما، غلظت آلاینده‌های جوی به ویژه در مناطق مرکزی و صنعتی از جمله کلانشهر اصفهان افزایش یافته است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.