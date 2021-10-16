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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۰:۱۷

مدیرعامل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان:

پرونده خرید گندم کشاورزان در زنجان مهرماه بسته می شود

پرونده خرید گندم کشاورزان در زنجان مهرماه بسته می شود

زنجان-مدیرعامل غله و خدمات بازرگانی گفت: دو سیلوی غدیر زنجان و روباز ولایت سلطانیه خرید گندم را انجام می‌دهند و پرونده خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در استان در پایان مهر بسته می‌ شود.

ولی الله زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر به خرید گندم در استان زنجان اشاره کرد و گفت: خرید گندم مازاد بر نیاز استان تا پایان مهرماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه دو سیلوی غدیر زنجان و روباز ولایت سلطانیه همچنان خرید گندم را انجام می‌دهند، اظهار کرد: با توجه به کاهش تولید گندم، پرونده خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در استان در پایان مهرماه بسته می‌شود.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه آرد برای روستاهای صعب‌العبور استان زنجان ویژه زمستان اختصاص داده می‌شود، گفت: تخصیص آرد برای روستاهای صعب‌العبور استان از سوی شرکت غله و خدمات بازرگانی استان انجام گرفته است.

زمانی تاکید کرد: فرمانداری‌ها لیست روستاهای صعب‌العبور را تا قبل از آغاز فصل سرما و احتمال بسته شدن راه ارتباطی ارائه دهند.

کد مطلب 5328440

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