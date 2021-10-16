پرونده خرید گندم کشاورزان در زنجان مهرماه بسته می شود

ولی الله زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر به خرید گندم در استان زنجان اشاره کرد و گفت: خرید گندم مازاد بر نیاز استان تا پایان مهرماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه دو سیلوی غدیر زنجان و روباز ولایت سلطانیه همچنان خرید گندم را انجام می‌دهند، اظهار کرد: با توجه به کاهش تولید گندم، پرونده خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در استان در پایان مهرماه بسته می‌شود.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه آرد برای روستاهای صعب‌العبور استان زنجان ویژه زمستان اختصاص داده می‌شود، گفت: تخصیص آرد برای روستاهای صعب‌العبور استان از سوی شرکت غله و خدمات بازرگانی استان انجام گرفته است.

زمانی تاکید کرد: فرمانداری‌ها لیست روستاهای صعب‌العبور را تا قبل از آغاز فصل سرما و احتمال بسته شدن راه ارتباطی ارائه دهند.