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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۹:۱۸

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

کشف و ضبط ۲۳۳ شی‌ء تاریخی بدل در مراغه

کشف و ضبط ۲۳۳ شی‌ء تاریخی بدل در مراغه

تبریز- فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی از کشف و ضبط ۲۳۳ شی‌ء تاریخی بدل در مراغه خبر داد.

کاظم داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دنبال گزارشات مردمی مبنی بر انجام خرید و فروش اشیای تاریخی بدل و دست‌ساخته حاصل از حفاری غیرمجاز در روستای هرق از شهر مراغه، طی عملیاتی جامع نیروی انتظامی شهرستان با شناسایی محل موردنظر و حضور در منطقه از ادامه خرید و فروش جلوگیری کرد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی ادامه داد: این عملیات که با همکاری نیروی انتظامی انجام شد، عامل خرید و فروش اشیای مذکور در محل موردنظر دستگیر و ۲۳۳ قطعه شیء بدل و دست‌ساخته کشف و ضبط شد.

داداشی خاطرنشان کرد: هم استانی‌ها می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه میراث فرهنگی، مراتب را با تماس شماره ۰۹۶۶۲، مرکز پیام یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور، اطلاع دهند.

کد مطلب 5328472

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