کاظم داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دنبال گزارشات مردمی مبنی بر انجام خرید و فروش اشیای تاریخی بدل و دست‌ساخته حاصل از حفاری غیرمجاز در روستای هرق از شهر مراغه، طی عملیاتی جامع نیروی انتظامی شهرستان با شناسایی محل موردنظر و حضور در منطقه از ادامه خرید و فروش جلوگیری کرد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی ادامه داد: این عملیات که با همکاری نیروی انتظامی انجام شد، عامل خرید و فروش اشیای مذکور در محل موردنظر دستگیر و ۲۳۳ قطعه شیء بدل و دست‌ساخته کشف و ضبط شد.

داداشی خاطرنشان کرد: هم استانی‌ها می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه میراث فرهنگی، مراتب را با تماس شماره ۰۹۶۶۲، مرکز پیام یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور، اطلاع دهند.