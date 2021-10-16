به گزارش خبرگزاری مهر، سیمین خیاط زاده در یک گفت و گوی خبری همچنین از کاهش ۵۰ درصدی بستری‌های کرونایی در آذربایجان شرقی نسبت به اوج موج پنجم این بیماری خبر داد.

وی اضافه کرد: روزانه به طور میانگین از سه هزار تست کرونایی که در استان انجام می‌گیرد، ۲۷ درصد موارد، مثبت گزارش می‌شوند.

وی بیان کرد: اکنون کاهش تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا، چندان محسوس نبوده و میانگین روزانه از ۲۳ نفر به ۱۹ نفر رسیده است اما از هفته آتی، شاهد کاهش چشمگیر آمار در این خصوص نیز خواهیم بود.

خیاط زاده با اشاره به تزریق دزهای اول و دوم تمامی واکسن‌های کرونا در سطح استان، گفت: ۶۲ درصد از کل جمعیت استان تاکنون دز اول واکسن خود را دریافت کرده‌اند.

وی افزود: تاکنون ۶۳.۵ درصد دانش آموزان ۱۲ تا ۱۷ ساله استان نیز تاکنون دز اول واکسن کرونای خود را دریافت کرده‌اند.