بازگشت بیماری سل/ پاندمی کووید ۱۹ کار دست دنیا داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی گویا، روز شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ در نشست خبری که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با عنوان این مطلب که پیش بینی شده بود بیماری سل تا سال ۲۰۵۰ ریشه کن شود، گفت: متأسفانه از سال ۲۰۱۹، ورق برگشت و شاهد افزایش موارد ابتلا به سل در دنیا هستیم.

وی افزود: در کنار افزایش موارد ابتلا، شاهد کاهش تشخیص بیماری سل هستیم و این خیلی نگران کننده است.

گویا همچنین نسبت به افزایش مرگ و میرهای ناشی از بیماری سل در دنیا ابراز نگرانی کرد و گفت: دانشمندان، مهم ترین علت بروز این وضعیت را پاندمی کووید ۱۹ عنوان می کنند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ادامه داد: الان همه دنیا به سمت بیماری کرونا رفته و توجه به سل و دیگر بیماری های عفونی کاهش پیدا کرده است.

گویا افزود: از وقتی کرونا آمده، مشابهت علائم این ویروس کار دست بیماری سل داده است و مردم کمتر برای این بیماری و سایر بیماری های عفونی، به پزشک مراجعه می کنند.

وی گفت: این وضعیت فقط شامل بیماری سل نمی شود و بیماری هایی مثل اچ آی وی و…، نیز در پاندمی کووید ۱۹، مشکلاتی ایجاد کرده است.

گویا ادامه داد: شاید یکی از علل عدم مراجعه به مراکز درمانی برای تشخیص این قبیل بیماری ها، تاکید به در خانه ماندن در شرایط کرونایی باشد. بنابراین، باید تدبیری اندیشید که از شیوع سایر بیماری ها غافل نشویم.

وی با اعلام اینکه در سال گذشته ۵۶۶۶ فرد مبتلا به سل در کشور تشخیص داده شدند، گفت: ۱۸ درصد این افراد، بیماران غیر ایرانی بودند.

گویا از برنامه جامع وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران برای بیماریابی افراد غیر ایرانی در کشور خبر داد و افزود: این برنامه در بعضی از استان ها به صورت فعال اجرا می شود و ما سراغ افراد مبتلا به سل می رویم.

وی تاکید کرد: کاهش موارد ابتلا به سل در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، ناشی از پاندمی کووید ۱۹ است.