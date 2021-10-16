شهرام حبیب زاده، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از جان باختن یک بیمار جدید مبتلا به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر خیز آرام کرونا در استان آغاز شده به طوری که ۵۴ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های استان بستری بوده که حال عمومی آنان وخیم گزارش شده است.

‎ وی با اشاره به بستری همزمان ۱۸۵ بیمار در بیمارستان‌ها ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته ۲۵ بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان‌های استان بستری شدند که با این روند همچنان شاهد آمار افزایش بستری در چند روز اخیر هستیم و ضروری است تا مردم در خانه ماندن و رعایت پروتکل‌های بهداشتی را در اولویت قرار دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل از بهبودی نسبی و ترخیص ۲۳ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته در اردبیل خبر داد و گفت: امیدواریم با افزایش آمار بهبود یافتگان در هفته اخیر ظرفیت تخت‌های بیمارستانی نیز افزایش یابد.

حبیب زاده با تشریح وضعیت شیوع کرونا در شهرستان‌های استان اردبیل، تصریح کرد: هم اکنون شهرستان‌های اردبیل، پارس آباد، خلخال، مشگین‌شهر و نمین در وضعیت زرد و شهرستانهای گرمی، بیله سوار، نیر، سرعین، کوثر و اصلاندوز در وضعیت آبی قرار دارند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد در هفته‌های اخیر شیوع این بیماری به داخل خانه‌ها کشیده شده به طوری که تمامی اعضای خانواده به این بیماری مبتلا می‌شوند که این امر نشان دهنده قدرت سرایت این بیماری و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در منازل است.

حبیب زاده آموزش نحوه رسیدگی و مراقبت از بیماران کرونایی در منزل را بسیار مهم دانست و افزود: شخص بیمار باید در مکان کامل جداگانه با سایر افراد خانواده سکونت کند و تمام لوازمی که مورد استفاده بیمار قرار دارد باید ضدعفونی شده و استفاده از ماسک نیز در این مدت ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: خانواده‌ها توجه داشته باشند که با فرا رسیدن فصل بارش و کاهش قابل توجه دمای هوا قدرت شیوع این ویروس افزایش یافته و ضروری است تا پروتکل‌های بهداشتی و پیشگیری از ابتلاء به این ویروس افزایش یابد.