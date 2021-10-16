بحران مالی تولید کنندگان تجهیزات پزشکی/درخواست از وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست خبری که بعد از ظهر شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ برگزار شد، مجید روحی رئیس انجمن با بیان این موضوع که ۲۲ سال از تأسیس انجمن می‌گذرد و ۳۰۰ عضو دارد، گفت: در حوزه‌های مختلف تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی، حدود ۱۰۰۰ شرکت تولید کننده داریم که حدود ۷۰۰ شرکت از سابقه و قدمت خیلی طولانی برخوردارند.

وی افزود: با توجه به نوع محصولات و مخاطب تجهیزات پزشکی، شرایط به گونه‌ای است که اگر تولید کنندگان داخلی نبودند، کشور در بحران کرونا گرفتار می‌شد.

روحی ادامه داد: تولید کنندگان شبانه روز سنگ تمام گذاشتند و کمبودها و مشکلات را به جان خریدند تا به مردم خدمت کنند.

وی، عمده ترین مشکلات تولیدکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی را بحث مطالبات دانست و گفت: بودجه اصلی این حوزه دست دولت است.

روحی افزود: از سال ۹۷ تا کنون هنوز مشکل دریافت مطالبات خودمان را داریم.

به گفته وی، حدود ۳,۰۰۰ میلیارد تومان میزان مطالبات حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی و…، است که سهم تولید کنندگان ۱,۰۰۰ میلیارد است.

روحی افزود: اگر بتوانیم پول خودمان را به موقع از دولت بگیریم، نیاز به تأمین نقدینگی نخواهد بود. اما عدم پرداخت به موقع مطالبات و افزایش نرخ تورم، باعث می‌شود که تولیدکنندگان نتوانند در مسیر توسعه گام بردارند.

وی از رئیس دولت و وزیر بهداشت درخواست کرد ردیف بودجه‌ای به تولید کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی و…، اختصاص یابد.

جلیل سعیدلو نایب رئیس انجمن، گفت: ایران یکی از کشورهای موفق در زمینه تأمین اقلام مصرفی پاندمی کرونا است.

وی با اشاره به شعار حمایت از تولید، افزود: ما این موضوع را لمس نمی‌کنیم و دولت باید این اولویت را به تولید کننده حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی بدهد.

سعیدلو ادامه داد: وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، تولید کننده باید ۵ تا ۶ برابر سرمایه اضافه کند و ادامه فعالیت بدهد.

نایب رئیس انجمن تاکید کرد: ما به چاه ویل وصل نیستیم و در نتیجه تولید کننده با بحران مالی مواجه خواهد شد.

وی افزود: قسمت عمده صحبت‌های ما متوجه وزارت بهداشت است.

در ادامه این نشست خبری، جواد نوایی تولید کننده محصولات پلیمری، گفت: هر واحد تولیدی در شرایط خاص، استراتژی خودش را دارد. وقتی ما نتوانیم مطالبات خودمان را بگیریم، نیروی انسانی را هم از دست خواهیم داد.

وی افزود: از سال ۹۷ تا امروز قیمت مواد پلیمری ۳۰۰ درصد افزایش داشته است. وقتی منابع مالی به دست ما نرسد، نمی‌توان کاری انجام داد و ما به خاطر مطالبات خودمان دچار مشکل شده ایم.

نوایی از وزارت بهداشت درخواست کرد حداقل اوراق را از بخش خصوصی حذف کنند و حداکثر پرداختی‌های شرکت‌های تولید کننده ظرف سه ماه صورت بگیرد.

مجید عرب بازرس انجمن در ادامه این نشست خبری گفت: وقتی قرار است بعد از ۲ سال پول کالای فروخته شده را به تولید کننده بدهند، نمی‌شود انتظار داشت تولید کننده سرپا بماند.

وی افزود: اوراق به درد تولید کننده نمی‌خورد. توان تأمین کننده کم می‌شود و در نتیجه آن دست از تولید بر می‌دارند.

عرب ادامه داد: اگر اراده‌ای در وزرات بهداشت باشد، همه این مسائل قابل حل است.

در ادامه خسرو حیدری فعال حوزه تجهیزات پزشکی، مظلومیت حوزه تجهیزات پزشکی نسبت به حوزه دارو را مورد اشاره قرار داد و گفت: امیدواریم در دوره جدید مدیریت سازمان غذا و دارو، مدیرکل تجهیزات پزشکی، مطالبه گر تولید کنندگان باشد.

وی افزود: متأسفانه حوزه تجهیزات پزشکی در وزارت بهداشت جایگاهی ندارد و سازمان غذا و دارو، مسائل و مشکلات حوزه تجهیزات پزشکی را به وزارت بهداشت منتقل نمی‌کند.