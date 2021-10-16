مهران چراغ‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین داده‌ها و نقشه‌های پیش بینی هواشناسی طی دو روز آینده در برخی ساعات در سطح استان افزایش ابر و گاهی وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه از روز یکشنبه وزش باد شدید پیش بینی می‌شود، عنوان کرد: با افزایش سرعت وزش باد در مناطق مستعد، خیزش گرد و خاک به صورت محلی انتظار می‌رود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از کاهش تدریجی دما در سطح استان خبر داد و افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته حداقل دمای شهرکرد دو درجه سانتی‌گراد و حداکثر دمای این شهر ۲۶ درجه سانتی‌گراد بود است.

چراغ‌پور با بیان اینکه بارشی طی روزهای آینده پیش بینی نمی‌شود، گفت: شهرکرد با دمای دو درجه بالای صفر خنک‌ترین مرکز استان کشور طی ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

وی ادامه داد: شهرکرد با دمای دو درجه بالای صفر خنک‌ترین و «لردگان» با دمای ۳۰ درجه بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان طی شبانه روز گذشته بوده است.