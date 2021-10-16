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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۲:۲۷

سرپرست کانون پرورش فکری گیلان مطرح کرد؛

ارسال ۸۶ اثر به مهرواره هنرهای نمایشی «کی می تونه» در گیلان

ارسال ۸۶ اثر به مهرواره هنرهای نمایشی «کی می تونه» در گیلان

رشت- سرپرست کانون پرورش فکری گیلان با اشاره به ارسال ۸۶ اثر به مهرواره هنرهای نمایشی «کی می تونه»، گفت: هشت اثر به عنوان آثار برتر و شایسته تقدیر انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلیل میر عظیمی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری مهرواره هنرهای نمایشی «کی می تونه»، اظهار کرد: ۸۶ اثر به مرکز آفرینش‌های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان ارسال شد.

وی با بیان اینکه بعد داوری‌های انجام شده هشت اثر به عنوان آثار برتر و شایسته تقدیر انتخاب شدند، گفت: در بخش نمایش عروسکی، اثر «آدم‌کوچولو»، کار مشترک «مبینا کوشش» و «مهشید خدایاری»، «دوری از کرونا» اثر «ملیکا یعقوبی‌فر» ز شهرستان بندرانزلی و «خانم گُلی»، اثر نمایشی «رادمان شافعی» از شهرستان رضوانشهر به عنوان آثار برتر شناخته شدند.

سرپرست کانون پرورش فکری گیلان اضافه کرد: گروه داوری «قصه شیر و روباه»، اثر «هلیا رحمتی» از بندرانزلی و «تماس رادیویی» کاری از «ویونا واقفی» از شهرستان لاهیجان را به ترتیب در بخش‌های نمایش کاغذی و دابسمش به عنوان آثار برتر انتخاب کردند.

وی ادامه داد: نمایش‌های «آزادی»، کاری از «غزاله حسن‌پور» و «سرو بلند سامرا»، اثر مشترک «زهرا قبادی»، «مریم صابر» و «تینا پورلطیفی» به ترتیب از لاهیجان و چوکا نیز عنوان آثار برگزیده بخش نمایش صحنه‌ای را به خود اختصاص دادند.

میر عظیمی با بیان اینکه اثر «بیدار شدن»، کارگروهی «نگار بابایی»، «بیتا فلاحتی»، «بهار رحیمی» و «منیژه واحد» از لاهیجان نیز در همین بخش شایسته تقدیر اعلام شد، افزود: این مهرواره به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده هنرهای نمایشی و فضای مجازی در طرح موضوع‌های تربیتی، آموزشی و آگاهی‌بخشی به جامعه، نشاط بخشی برگزار شد.

کد مطلب 5328684

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