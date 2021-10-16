دانشگاه تهران وضعیت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان را ارزیابی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران اعلام کرد: ارزیابی وضعیت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان ورودی سال ۱۴۰۰ اطلاعیه‌ای انجام می شود.



در این اطلاعیه آمده است، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران با هدف شناخت بیشتر از وضعیت فرهنگی و اجتماعی نودانشجویان، برای برنامه‌ریزی بهتر در حوزه فرهنگی و اجتماعی پرسشنامه‌ای را طراحی کرده است.

این پرسشنامه پس از ورود به سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی نگارستان به آدرس cultural.ut.ac.ir از طریق احراز هویت مرکزی دانشگاه تهران در بخش نظرسنجی جامع قابل دسترس است.

لازم به ذکر است، دانشجویان باید تا ۲۰ آبان ماه جاری با ورود به سامانه مذکور، به پرسش‌های این پرسشنامه پاسخ داده دهند.