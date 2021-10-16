۸۸ درصد مردم اسفراین واکسن کرونا دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق ایلدرآبادی پیش از ظهر شنبه در ستاد مدیریت کرونا خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: شرایط کرونایی اسفراین طی هفته گذشته تغییر خاصی نکرده است و اکنون ۲۱ بیمار در بیمارستان بستری هستند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین تصریح کرد: تاکنون ۱۴۴ هزار دز واکسن کرونا به اسفراین وارد شده که ۱۲۱ هزار دز آن تزریق شده است.

وی افزود: ۸۸ درصد شهروندان اسفراین دز نخست واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.

ایلدرآبادی تصریح کرد: همچنین میزان واکسیناسیون دز دوم به ۴۲ درصد رسیده است.

وی در انتها گفت: اکنون ۶۸ درصد دانش آموزان بین ۱۲ تا ۱۸ سال اسفراین در مقابل کرونا واکسینه شده‌اند.