گازرسانی ۵۲۹ روستای کهگیلویه و بویراحمد در پنج سال اخیر محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان خادم ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران، افزود: تا پیش از سال ۹۵ تعداد ۵۱۷ روستای استان از نعمت گاز برخوردار شده است،

وی با بیان اینکه از سال ۹۵ تاکنون ۳۶۲ روستا با پوشش گازرسانی همراه شده است، افزود: همچنین ۱۶۷ روستا طی پروژه‌های جدید گازرسانی شده که مجموع آنها به ۵۲۹ روستا می‌رسد

خادم گفت: همچنین طی پنج سال اخیر، پنج هزار و. ۳٠ کیلومتر شبکه در مناطق مختلف اجرایی شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان اینکه در محور ۸۶GIS درصد پیشرفت داشتیم، اظهار کرد: در این بخش شرکت چهارم کشور هستیم.

خادم خاطرنشان کرد: پروژه‌های گازرسانی به نقاط مختلف استان عملیاتی شده است. پروژه گازرسانی قلعه رئیسی به دیشموک تاکنون پوشش ۱۲٠ روستا را محقق کرده و تکمیل پروژه در آینده نزدیک را خواهیم داشت.

وی افزود: پروژه قلعه رئیسی به دیشموک در سه فاز افتتاح شده و مقاوم سازی مسیرهای انتقال نیز انجام شد.

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر بهبود شفافیت اداری شرکت گاز، ابراز داشت: شرکت گاز در ارتقای سلامت اداری در سال گذشته نیز رتبه اول کشور را کسب کرد.

خادم با بیان اینکه با نگاه و تلاش جمعی در شاخص‌های مختلف از برترین شرکت‌های کشور شدیم، گفت: این مهم حاصل حرکت کارشناسی و عملیاتی جمعی است.

وی با تاکید بر اینکه شرکت گاز استان یک ریال از مطالبات انشعابات و مصارف را هزینه نمی‌کند، تصریح کرد: این مبلغ مستقیماً به خزانه کشور وارد می‌شود.

خادم گفت: شرکت ما در حال حاضر از جمله ده شرکت برتر گاز کشور قرار گرفته است.