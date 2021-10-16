به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسین زحمتکش با اشاره به اینکه آسیب حاصل از برداشت بی رویه از سفره‌های آب زیرزمینی در سطح ملی است افزود: در حال حاضر با دستور دادستان و هزینه شرکت آب منطقه‌ای چاه‌های غیر مجاز پلمب و پر می‌شود که البته این برخورد، مانعی برای تکرار نکردن این تخلف نیست.

وی با اشاره به زمان‌بر بودن رسیدگی به پرونده‌های تخلف در زمینه آب‌های زیرزمینی گفت: از دو سال گذشته بحث خسارت به آبخوان در دستور کار قرار گرفته است، اما در گذشته چاه پر می‌شد، ولی هیچ گونه برخوردی با متخلف انجام نمی‌شد و البته ارقامی که به عنوان جریمه در نظر گرفته می‌شود علاوه بر اینکه مبلغ کمی است در دادگاه نیز تعدیل می‌شود.

مدیر حفاظت از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای تهران با بیان اینکه میانگین بارش در ایران ۲۵۰ میلی متر و در جهان ۸۰۰ میلی متر است، ادامه داد: در شرایط کم آبی موجود در کشور، در سال‌های گذشته برنامه‌های زیادی از جمله روش‌های نوین آبیاری و تغییر الگوی کشت باید در بخش کشاورزی عملیاتی می‌شد که این اتفاق نیفتاد.

زحمتکش با تاکید بر اینکه سفره‌های آب‌های زیرزمینی در جهان به عنوان پس انداز نگهداری می‌شود ادامه داد: در ایران با افزایش جمعیت بجای افزایش بهره‌وری در سطح زیر کشت، افزایش زیر کشت رفتن زمین‌های بیشتر را انجام دادیم که این به معنای استفاده بیشتر از سفره‌های آب زیرزمینی بوده است.

وی با بیان اینکه از سال ۹۴ تاکنون ۸ هزار و ۶۰۰ چاه غیرمجاز مسدود شده است، گفت: از برداشت بی رویه در ۳۵۰ چاه مجاز نیز جلوگیری شده است علاوه براینکه ۲۸۰۰ حلقه چاه به کنتور هوشمند مجهز شده و هزار دستگاه حفاری غیر مجاز نیز توقیف شده است.

زحمتکش در پایان گفت: طرح‌های انجام شده در تهران مانع از برداشت ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب از سفره‌های آب زیرزمینی شده است.