جلسه سران قوا به‌ میزبانی رئیس مجلس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه سران قوا امروز (شنبه ۲۴ مهر) به میزبانی رئیس مجلس برگزار شد

در این جلسه که از لحظاتی قبل در بهارستان آغاز شده است روسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه درباره مهمترین موضوعات کشور ازجمله مسائل اقتصادی مشورت می‌کنند.