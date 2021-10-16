مس سونگون برابر مقاومت به پیروزی رسید/ شکست ملی حفاری برابر مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم مسابقات لیگ برتر فوتسال امروز شنبه با انجام سه مسابقه آغاز شد.

در یکی از این بازی‌ها، تیم مس سونگون میزبان مقاومت البرز بود که این مسابقه با نتیجه ۳ بر ٢ به سود تیم مس به پایان رسید.

تیم زندی بتن کلاردشت هم به مصاف چیپس کامل مشهد رفت که این دیدار با برتری ٣ بر یک تیم کلاردشتی به پایان رسید.

فرش آرای مشهد هم در یکی از مسابقات امروز میهمان حفاری اهواز بود. این مسابقه با نتیجه ٤ بر یک به سود تیم مشهدی به پایان رسید.

سایر مسابقات هفته پنجم فردا یکشنبه برگزار می‌شود که در حساس‌ترین بازی، تیم گیتی پسند با کراپ الوند دیدار می‌کند.

فردوس قم هم از سن ایچ ساوه پذیرایی می‌کند و شهروند ساری به مصاف سپاهان اصفهان می‌رود.