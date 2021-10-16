مازندران ۲۵ درصد مدال های طلای کشتی جهان را کسب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رنگرز عصر شنبه در مراسم تجلیل از قهرمانان مسابقات جهانی کشتی در بابلسر با تقدیر از تلاش قهرمانان و مدال آوران استان اظهار داشت: یک اتفاق بزرگ در ورزش کشور رخ دارد و باید به عنوان نقطه عطفی برای توسعه ورزش یاد کنیم.

وی با بیان اینکه امیدواریم با اراده و همیت جامعه ورزش و تدبیر وزیر شاهد اتفاقات خوبی برای ورزش کشور باشیم، گفت: هدف از آئین تکریم دلاورمردان کشتی در رقابت‌های اسلو و نروژ به این نیت است که قدردان افتخارآفرینان باشیم.

وی گفت: تیم کشتی آزاد با افتخارآفرینی شش مازندرانی بر سکوی سوم رقابت‌ها ایستاد که افتخاری بزرگ به شمار می‌رود و در کشتی فرنگی کسب مدال طلای هادی ساروی و اولین مدال طلا سنگین وزن توسط علی اکبر یوسفی مایه افتخار شده است.

رنگرز ادامه داد: مازندران در همه ادوار المپیک به تنهایی یک سوم از طلای این رقابت‌ها را کسب کرده است و در این رقابت‌های اخیر ۲۵ درصد مدال‌های طلا را کسب کرد و بقیه جهان مابقی مدال را کسب کردند.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران یادآور شد: مازندران به تنهایی بیش از نیمی از افتخارات ورزش کشور را به خود اختصاص داده و قهرمانان بزرگ و استعدادهای برتری در استان فعال هستند.

وی از مسئولان خواست تا برای استمرار و تکرار افتخارات بزرگ به مازندران به عنوان اضلاع مثلث ورزش کشور، خاص، ویژه و ممتاز دیده شود.