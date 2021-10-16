به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع مردم تبریز و مراسم تجدید بیعت با امام زمان (عج) همزمان با سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) عصر امروز شنبه در میدان ساعت و به همت اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی برگزار شد.
فیلم از مینا نوعی
تبریز- مراسم تجدید بیعت مردم تبریز با امام زمان(عج) با حضور پرشور مردم ولایی این شهر در میدان ساعت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع مردم تبریز و مراسم تجدید بیعت با امام زمان (عج) همزمان با سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) عصر امروز شنبه در میدان ساعت و به همت اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی برگزار شد.
فیلم از مینا نوعی
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