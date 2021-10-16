به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع مردم تبریز و مراسم تجدید بیعت با امام زمان (عج) همزمان با سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) عصر امروز شنبه در میدان ساعت و به همت اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی برگزار شد.

فیلم از مینا نوعی