۶۷ درصد اتباع افغانستانی مقیم ساوه واکسن کرونا دریافت کردند

محمود کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از جمعیت سه هزار و ۹۱ نفر اتباع افغانستانی مقیم ساوه (مهمانشهر) تاکنون برای ۶۷ درصد بالای ۱۲ سال واکسن کووید ۱۹ تزریق شده است که در مجموع ۲ هزار و ۵۶۶ نفر دز اول و ۵۲۵ نفر دز دوم را دریافت کرده‌اند.

وی افزود: َدر ساوه و زرندیه تاکنون ۳۲۶ هزار و ۸۳۲ دُز واکسن تزریق شده است که ۲۲۶ هزار نفر دُز اول و مابقی دُز اول و دوم را دریافت کردند و در مجموع ۷۸ درصد جمعیت دُز اول و ۳۶ درصد دُز دوم را دریافت کردند.

سخنگوی دانشکده علوم پزشکی ساوه تصریح کرد: مشکلی در تأمین واکسن در شهرستان‌های ساوه و زرندیه نداریم اما مردم و افراد جامانده باید هر چه سریع‌تر واکسن را دریافت کنند.

کریمی گفت: حداقل باید ۸۵ تا ۹۰ درصد جمعیت بالای ۱۲ سال در کوتاه‌ترین زمان واکسینه شوند تا گردش ویروس کمتر شود و شاهد پیک بعدی نباشیم.

وی افزود: با توجه به اینکه ایمنی واکسن معمولاً تا ۶ ماه کم می‌شود در صورتی که به هدف ۹۰ درصد تا ۶ ماه نرسیم در کنترل اپیدمی دچار مشکل می‌شویم. بنابراین سرعت پوشش واکسن و میزان پوشش هر دو ضروری است و هرکدام که دچار مشکل شود نتیجه مثبتی عایدمان نخواهد شد و زحمات کادر درمان و مردمی که واکسن‌دریافت کردند کم اثر می‌شود.