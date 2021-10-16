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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۹:۵۳

رئیس کل دادگستری هرمزگان:

 ۱۴۸ زندانی با پیگیری شوراهای حل اختلاف هرمزگان آزاد شدند

 ۱۴۸ زندانی با پیگیری شوراهای حل اختلاف هرمزگان آزاد شدند

بندرعباس - رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: ۱۴۸ زندانی با پیگیری شوراهای حل اختلاف هرمزگان آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی اظهار کرد: ۱۴۸ نفر از زندانیان در ۶ ماهه نخست سال‌جاری با تلاش و پیگیری شوراهای حل اختلاف استان آزاد شدند.

وی عنوان کرد: جایگاه صلح و سازش ریشه در فطرت بشری دارد و در آموزه‌های دینی و فرهنگی ما بارها به این امر پسندیده تاکید شده است.

صالحی با اشاره به عملکرد شوراهای حل اختلاف هرمزگان و نقش این مجموعه در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و همکاری مناسب با مراجع قضایی بیان داشت: ایجاد شوراهای حل اختلاف تخصصی یکی از مهمترین راهبردهای قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی است که این موضوع به صورت جدی از سوی دستگاه قضایی استان هرمزگان پیگیری می شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته توسط شوراهای حل اختلاف استان برای ایجاد صلح و سازش و اخذ رضایت از شاکیان گفت: قابلیت‌های میانجی‌گری، جذب کمک‌های مالی از خیران و همچنین ایجاد حلقه‌های صلح و سازش از ظرفیت‌های ارزشمند در اصلاح بین مددجویان و شاکیان است.

کد مطلب 5329110

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