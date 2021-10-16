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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۲۱:۵۴

رئیس مرکز بهداشت دزفول:

۱۱۰ نفر از اتباع افغانستان در دزفول واکسینه شدند

۱۱۰ نفر از اتباع افغانستان در دزفول واکسینه شدند

دزفول- رئیس مرکز بهداشت دزفول گفت: ۱۱۰ نفر از اتباع افغانستان ساکن دزفول در برابر ویروس کرونا واکسینه شدند.

محمدعلی شفیعی نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای رسیدن به پوشش حداکثری واکسیناسیون کووید -۱۹ و کنترل همه‌گیری ناشی از آن، اتباع خارجی ساکن دزفول (اتباع کشور افغانستان) نیز در برنامه پوشش واکسیناسیون قرار گرفتند.

وی افزود: این برنامه از روز گذشته با استقرار تیم سیار واکسیناسیون در محل سکونت این اتباع آغاز و تعداد ۱۱۰ نفر از آنها واکسینه شدند.

رئیس مرکز بهداشت با تأکید بر اهمیت بالای انجام به‌موقع واکسیناسیون همه هموطنان و اتباع خارجی در پیشگیری از بروز موج جدید بیماری گفت: آن دسته از شهروندانی که در طول روز فرصت کافی برای مراجعه به مراکز واکسیناسیون ندارند، می‌توانند پایان روز از ساعت ۱۷ تا ۲۲ به پایگاه واکسیناسیون مستقر در مجتمع تجاری مادر که با مشارکت مؤسسه نیکوکاری رادمان راه‌اندازی شده مراجعه کرده و خود را در مقابله با کرونا ویروس واکسینه کنند.

کد مطلب 5329125

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