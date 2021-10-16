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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۲۲:۰۷

استاندار خوزستان:

دفع آب‌های سطحی اهواز در دو بعد انجام می‌شود

دفع آب‌های سطحی اهواز در دو بعد انجام می‌شود

اهواز- استاندار خوزستان گفت: همه دستگاه‌های شهرستان اهواز پای کار آمده و هم اکنون دفع آب‌های سطحی در این شهرستان در دو بعد انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان عصر امروز شنبه در نشست بررسی پروژه‌های پیشگیری از آب‌گرفتگی در اهواز اظهار کرد: شبکه فاضلاب اهواز و دفع آب‌های سطحی و مهار آنها پروژه‌ای است که در دو بُعد در حال انجام است؛ یکی کوتاه‌مدت برای مدیریت وضع موجود که کمتر از قبل شاهد وقایع چند سال اخیر که اتفاق افتاد باشیم و یکی هم بحث میان‌مدت است که در طول دو سال شبکه فاضلاب اهواز باید به اتمام برسد.

استاندار خوزستان تأکید کرد: همه دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از شهرداری، آبفا و شرکت‌ها و مؤسساتی که باید وظایف اجتماعی خود را در ارتباط با شهروندان انجام دهند، پای کار آمدند و در یک ماه اخیر کار دفع و مهار آب‌های سطحی در اهواز سرعت پیدا کرده است.

وی با تأکید بر اینکه لازم است که غفلت‌ها و بی‌تدبیری‌های سالیان گذشته در این زمینه جبران شود، بیان کرد: از جمله این غفلت‌ها خاموشی شبکه برق استان در بحران اسفند ۹۵ بود که نمونه‌ای از بی‌توجهی به امر حفظ و نگهداری از شبکه‌ها و تأسیسات خدمات رسان است؛ همه متخصصان فنی می‌دانند که هر سیستمی به تعمیر و نگهداری لازم دارد تا همیشه بروز باشد و کارکرد درست خودش را داشته باشد.

خلیلیان در ادامه به وضعیت دفع و مهار آب‌های سطحی در سایر شهرستان‌های خوزستان اشاره کرد و گفت: شهرهای دیگر نیز طبق برنامه‌ریزی شده دفع ابها در دو بعد کوتاه مدت و بلندمدت انجام می‌شود تا به این ترتیب یک شبکه مطمئن دفع فاضلاب و آب‌های سطحی برای شهرها ایجاد شود چرا که مردم باید در محیطی سالم و امن زندگی کنند و وظیفه همه دستگاه‌ها به وجود آوردن چنین محیطی است.

کد مطلب 5329126

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