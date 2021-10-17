آب، هوا و کُشتی/روایت پهلوانان سرزمین باران و شالی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ماه مهر برای مازندران که در جهان حماسه سازی کرد، برای همیشه در تاریخ ثبت شده و ورزشکاران استان در سالن شهر اسلو و نروژ افتخار آفرینی کرد.

جهان در این مسابقات با درخشش ورزشکاران مازنی پنج بار به احترام ایران ایستاد و مازندران یک چهارم کل مدال‌های طلای مسابقات کشتی آزاد و فرنگی جهان را کسب کرد و این نمایش اراده مردان جوان در آوردگاه‌های جهانی بوده است.

مردان جوان مازندران در نروژ نیز شایستگی‌های این استان را به نمایش گذاشتند و ایران در مسابقات جهانی نروژ به مقام سوم کشتی آزاد و نایب قهرمان کشتی فرنگی رسید و هشت مدال از ۱۰ مدال این مسابقات را قهرمانان مازندران کسب کردند.

مازندران هشت نفر در رشته آزاد و سه فرنگی کار در ترکیب تیم ملی داشت و بیشترین ملی پوش را در نروژ و بیشترین مدال را به خود اختصاص داده است. این استان در هیچ دوره‌ای از مسابقات جهانی کشتی آزاد صاحب چنین تعداد مدال‌هایی نشده بود و در این آوردگاه موفق به شش بار ایستادن روی سکوها شد.

کشتی ایران در تاریخ حضور در مسابقات جهانی ۵۰ طلا در کشتی آزاد و ۱۶ مدال در کشتی فرنگی کسب کرد که سهم مازندران در رشته آزاد ۲۱ مدال و فرنگی چهار مدال بوده است و در مجموع ۲۵ مدال را به دست آورده است.

حسن یزدانی یگانه ورزشکار ایران بوده که در هفت دوره مسابقات جهانی و المپیک نام آور ترین کشتی گیر جهان است.

امیدوارم در مسابقات المپیک مردم را شاد کنیم

علی اکبر یوسفی که اولین نشان طلای مسابقات جهانی نروژ در ۱۳۰ کیلوگرم را برای ایران کسب کرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر با تقدیر از مردم ورزش دوست شهرستان بابل و برپایی این استقبال اظهار داشت: مدیرکل ورزش استان چون خود قهرمان ورزش کشتی است، قهرمانان ورزشی را درک می‌کنند و برپایی مراسم‌های تجلیل سبب می‌شود تا ورزشکاران امید و انگیزه کسب کنند.

وی با اظهار امیدواری از اینکه شاهد پیشرفت ورزش باشیم، گفت: مناطق مختلف استان مستعد رشته‌های مختلف است و با کسب مدال‌های ورزشی مردم استان شاد می‌شوند.

یوسفی با تشکر از مردم و مسئولان گفت: امیدوارم دوباره در مسابقات المپیک بتوانیم آنها را خوشحال و شاد کنم.

امیرحسین زارع هم که مدال آوری و نشان طلایش مردم ایران و مازندران را شاد کرده است، با تقدیر از مردم منطقه و برپایی آئین تجلیل اظهار داشت: اینکه قهرمانان کنار هم جمع شوند، اقدامی درخور توجه و شایسته است.

قهرمان نباید دغدغه معیشت و اشتغال داشته باشد

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امیدواریم که قهرمانی‌های ورزشکاران استمرار داشته باشد، گفت: دغدغه ورزشکاران و قهرمانان باید فقط تمرین و ورزش باشد و نباید دیگر مشکل اشتغال و معیشت داشته باشند.

وی گفت: مردم با دعای خیر و استقبال گرم، مایه قوت ورزشکاران و قهرمانان شده‌اند.

زارع به رقابت با حریف آمریکایی خود در مسابقات جهانی کشتی اشاره کرد و گفت: ما حرف‌های خود را روی تشک می زنیم و در مسابقات جهانی فرصت رویایی را ایجاد می‌کند.

امیرمحمد یزدانی دیگر نام آور مازندرانی در مسابقات کشتی است که نشان برنز را بر سینه دارد، او سال‌ها فرصت افتخار آفرینی دارد و ۲۱ سالگی در مسابقات جهانی افتخار کسب کرد، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عشق و علاقه مردم استان و جویبار به ورزش کشتی افزود: ورزش کشتی در جویبار ریشه در فرهنگ و سنت مردم دارد و در جای جای شهرستان، کشتی سنتی و لوچو جریان دارد.

وی با بیان اینکه اولین کشتی را در سن هفت سالگی گرفته‌ام، افزود: همچنین در ۱۴ سالگی به صورت حرفه‌ای کشتی را ادامه دادم و توانستم به مدال برسم.

یزدانی با بیان اینکه برای زندگی در جویبار نیاز به آب و هوا و کشتی است، افزود: این رشته ورزشی ریشه در خون مردم منطقه دارد.

محمد نخودی دیگر ورزشکار کشتی مازندرانی که کشتی را از شش سالگی شروع کرد و در ۱۲ سالگی به نشان و مدال رسید نیز با اظهار اینکه مراسم‌های تجلیل به ورزشکاران امید و ادامه می‌دهد، گفت: این مراسم‌ها تاحدودی دغدغه‌های ورزشکاران را کم می‌کند تا بدون دغدغه به ورزش بپردازند.

کشتی در خون مردم مازندران جریان دارد

مجتبی گلیج هم از دیگر نام آوران ورزش کشتی مازندران که نشان و مدال مسابقات جهانی را به سینه دارد و با بیان اینکه توجه به ورزشکاران مسئله مهمی است، گفت: امیدواریم مسئولان با درایت مشکل اشتغال ورزشکاران را حل کنند.

وی با اظهار اینکه کشتی در خون مردم استان است، گفت: در مناطق مختلف استان حرف از کشتی می‌شود و از کودکی فرزندان به این ورزش ترغیب می‌شوند.

گلیج، رضا یزدانی، محمد طلایی، و غیره را از جمله ورزشکاران مورد علاقه خود یاد کرد و گفت: به اولین مدال آور جهانی شهرستان تنکابن مدال کسب کرده‌ام.

شور و حال کشتی و ورزش در شهرهای مختلف مازندران موج می‌زند و بنا به اعتقاد مردم در این خطه؛ در کنار آب، هوا و غذا برای زندگی در شهرهای باران زده استان که عطر و طعم برنج از شالیزارهایش به مشام می‌رسد به کشتی و ورزش نیاز است.