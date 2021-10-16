علی اکبر مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی افزایش قیمت مرغ در بازار، کارشناس تعزیرات حکومتی به همراه بازرسان اتاق اصناف در قالب گشت مشترک به صورت سرزده از مراکز توزیع مرغ بازدید کردند.

وی افزود: در این بازرسی یک فروشگاه عرضه توزیع گوشت مرغ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ که با قیمت غیر مصوب و به صورت قطعه بندی به شهروندان عرضه می کرد، توسط مأموران گشت مشترک تعزیرات حکومتی کشف شد.

مختاری با اشاره به واحدهایی که در سطح شهر قیمت مصوب را رعایت نمی کنند، عنوان کرد: زمانی که ستاد تنظیم بازار قیمت ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان را اعلام می کند، این قیمت لازم الاجراست.

مدیرکل تعزیزات حکومتی استان یزد همچنین از تشکیل گشت مشترک تعزیرات حکومتی مرکز استان و شهرستان های تابعه با حضور بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مبارزه با گرانفروشی همچنین ایجاد تعادل و ثبات در بازار خبر داد.

مختاری افزود: واحدهای متخلف شناسایی و برای تمامی این واحدها پرونده تخلفاتی شامل گرانفروشی، عدم ارائه فاکتور، عدم درج قیمت، تقلب، کم فروشی، عدم رعایت موارد بهداشتی و … تشکیل و برای رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع می شود.

وی از مردم استان خواست: در صورت هرگونه تخلف از طریق سمانه ۱۳۵.ir تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ سازمان صمت مراتب را اعلام نمایند تا همکاران ما در اسرع وقت پیگیری کنند.