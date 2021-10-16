سید نبی الله پورطاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سیزدهمین دوره آموزشی نخبه پروری شهید چمران با سرفصل‌های معرفتی، اخلاقی، مهارتی و تشکیلاتی با حضور قریب به ۱۰۰ نفر از برادران دانشجو و بسیجی استان یزد در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

وی گفت: هدف از برگزاری این دوره تقویت و آموزش نیروی مومن، متعهد، مجرب و شایسته برای انقلاب‌اسلامی و زمینه سازی برای ظهور آخرین حجت الهی است.

پورطاهری افزود: با توجه به فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر جهاد تبیین، خلاء برنامه ریزی در این زمینه بیش از پیش حس می‌شود بنابراین ضروری است برای نیل به این هدف و مبارزه با هجمه تبلیغاتی شدید، دشمنان اسلام بیش از گذشته اهتمام ورزید.

معاون رشد و کادرسازی بسیج دانشجویی استان یزد ادامه داد: خوشبختانه با برنامه ریزی های صورت گرفته این اردوی تشکیلاتی از ۲۷ مهرماه به مدت یک هفته در شهر مقدس مشهد و با بهره مندی از اساتید برجسته کشوری در جریان خواهد بود.

وی گفت: برای دانشجویان حاضر در این دوره آموزش‌هایی در زمینه مبانی ولایت فقیه، منطق حکمرانی، سبک زندگی فرد انقلابی و کار تشکیلاتی و مباحث مهارتی در نظر گرفته شده که قطعاً در ادامه فعالیت این عزیزان در بدنه تشکلی به نفع جبهه انقلاب خواهد بود.

گفتنی است؛ دوره خواهران اواخر شهریور ماه در شهر مقدس قم برگزار شد.