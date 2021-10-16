به گزارش خبرنگار مهر، جبار دوست محمدی شامگاه شنبه در دیدار با استاندار سمنان به میزبانی دفتر استاندار با بیان اینکه یکی از فعالیت‌های ستاد بازسازی عتبات عالیات، ساماندهی موکب‌های اربعین است، ابراز کرد: در سطح استان ۳۶ موکب فعالیت دارند که سه موکب در داخل کشور و ۳۳ موکب طی ایام اربعین در کشور عراق خدمات‌رسانی می‌کنند.

وی با بیان اینکه موکب درمان و موکب رسانه‌ای فجر، به عنوان موکب‌های با محور استانی بوده ومابقی به صورت شهرستانی فعالیت دارند، افزود: مواکب در دوران کرونا نقش آفرینی خوبی کردند که جای تقدیر دارد همچنین باید گفت در تمامی موارد و حوادث، مواکب حضور فعال داشته و دارند.

اعزام نیروهای توانمند برای بازسازی عتبات

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در استان سمنان با بیان اینکه قطعه زمینی در ایلام به عنوان موکب استان تحویل شده که امیدواریم با اقدامات استانداری سمنان هرچه سریع‌تر این مواکب سامان بخش شود، ابراز کرد: از آنجا که استان سمنان به عنوان، معین استان ایلام است، کار دشواری در زمینه مدیریت کار وجود دارد.

دوست محمدی با بیان اینکه استان سمنان در سال ۹۹ جزو استان‌های برتر کشور در بخش جذب و مشارکت‌های مردمی معرفی و شهر دیباج، به عنوان شهر برتر کشور در مشارکت مردمی شناخته شد، گفت: دو درب باب المراد سامرا در استان سمنان ساخته خواهد شد و تا دو هفته آینده عملیات ساخت این درب اجرایی می‌شود.‌

وی درباره اعزام افراد توانمند برای بازسازی عتبات که سال گذشته به دلیل کرونا صورت نگرفته بود، ابراز کرد: فردا تعداد ۲۰ نفر، جهت مشارکت در ساخت حرم مقدس عسگریین (ع) به سامرا اعزام خواهند شد.