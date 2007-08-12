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۲۱ مرداد ۱۳۸۶، ۹:۱۴

کدخدایی خبر داد :

تایید تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی از سوی شورای نگهبان

تایید تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی از سوی شورای نگهبان

شورای نگهبان قانون اساسی لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 را تایید کرد.

دکتر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست امروز خود با خبرنگاران اظهار داشت: لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه علنی 17 مرداد ماه سال جاری در جلسه ای که همان روز در این شورا برگزار شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: شورای نگهبان پس از بررسی و تبادل نظر درباره لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، آن را مغایر با مبانی شرع و قانون اساسی تشخیص نداد و تایید کرد.

سخنگوی شورای نگهبان هم چنین از تایید لایحه دو فوریتی انتشار اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط این شورا خبر داد و گفت: لایحه دو فوریتی انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی که درجلسه علنی سوم مرداد ماه مجلس شورای اسلامی تصویب شد در این شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کدخدایی خاطرنشان کرد: اعضای شورای نگهبان پس از بحث وتبادل نظر در خصوص لایحه مذکور آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناختند و تایید کردند.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.

کد مطلب 532922

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