تایید تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی از سوی شورای نگهبان

دکتر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست امروز خود با خبرنگاران اظهار داشت: لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه علنی 17 مرداد ماه سال جاری در جلسه ای که همان روز در این شورا برگزار شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: شورای نگهبان پس از بررسی و تبادل نظر درباره لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، آن را مغایر با مبانی شرع و قانون اساسی تشخیص نداد و تایید کرد.

سخنگوی شورای نگهبان هم چنین از تایید لایحه دو فوریتی انتشار اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط این شورا خبر داد و گفت: لایحه دو فوریتی انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی که درجلسه علنی سوم مرداد ماه مجلس شورای اسلامی تصویب شد در این شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کدخدایی خاطرنشان کرد: اعضای شورای نگهبان پس از بحث وتبادل نظر در خصوص لایحه مذکور آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناختند و تایید کردند.

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