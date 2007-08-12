۲۱ مرداد ۱۳۸۶، ۹:۴۸

نمایشگاه "مؤسسات مالی اسلامی" در بحرین برگزار می شود

نمایشگاه مؤسسات مالی اسلامی در حاشیه برگزاری همایش " تشریک مساعی اسلامی"، ماه سپتامبر (شهریور و مهر) در بحرین برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، نمایشگاه "مؤسسات مالی اسلامی" با هدف معرفی برخی از خدمات مؤسسات اسلامی اعم از بانکها و مؤسسات مالی به کشورهای اسلامی، در حاشیه برگزاری همایش " تشریک مساعی اسلامی" برگزار خواهد شد .

در این نمایشگاه هر یک از کشورهای اسلامی شرکت کننده دستاوردها و خدمات خود را در راستای سرمایه گذاری اسلامی، خدمت رسانی به مسلمانان و تشریک مساعی در امور مختلف مسلمانان ارائه می کنند.   

بانک اسلامی بحرین، شرکت همبستگی تجاری و مؤسسات مالی کویت و دیگر کشورهای اسلامی در این نمایشگاه مشارکت می کنند.

این نمایشگاه در راستای پاسخگویی به نیازهای مؤسسات مالی اسلامی در ماه سپتامبر(شهریور و مهر) برگزار می شود.

کد مطلب 532955

