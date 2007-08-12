نمایشگاه "مؤسسات مالی اسلامی" در بحرین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، نمایشگاه "مؤسسات مالی اسلامی" با هدف معرفی برخی از خدمات مؤسسات اسلامی اعم از بانکها و مؤسسات مالی به کشورهای اسلامی، در حاشیه برگزاری همایش " تشریک مساعی اسلامی" برگزار خواهد شد .

در این نمایشگاه هر یک از کشورهای اسلامی شرکت کننده دستاوردها و خدمات خود را در راستای سرمایه گذاری اسلامی، خدمت رسانی به مسلمانان و تشریک مساعی در امور مختلف مسلمانان ارائه می کنند.

بانک اسلامی بحرین، شرکت همبستگی تجاری و مؤسسات مالی کویت و دیگر کشورهای اسلامی در این نمایشگاه مشارکت می کنند.

این نمایشگاه در راستای پاسخگویی به نیازهای مؤسسات مالی اسلامی در ماه سپتامبر(شهریور و مهر) برگزار می شود.