دیدار رئیس بنیاد شهید با مجمع ایثارگران قوه قضائیه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی ضمن ابراز خرسندی و استقبال از این گونه نشست‌ها گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال حاضر نقش یک سازمان خدمات رسان را دارد، در صورتی که باید یک سازمان حقوقی باشد و تحقق این امر کمک ایثارگران فعال در حوزه‌های قضائی و حقوقی را می‌طلبد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) بنیاد را با دو مأموریت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ کرامت و ارتقای مادی و معنوی ایثارگران بنیان گذاشتند؛ بر این اساس بنیاد شهید و امور ایثارگران باید یک نهاد معاضدتی و راهبردی برای اجرای قوانین و مقررات حوزه ایثارگری می‌بود که با یک ابزار قوی اقدامی و اجرایی، تحقق وعده‌های حوزه ایثارگری را پیگیری کند.

وی افزود: متأسفانه بنیاد در مسیر انجام این مأموریت قرار نگرفته و بیشتر نقش خدماتی پذیرفته شده است لذا به‌جای اینکه مطالبه‌گر حقوق جامعه ایثارگری در سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف باشد، به یک سازمان پاسخگو در سطح خرد تبدیل شده است.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه ساختار خدماتی بنیاد شهید و امور ایثارگران عادت در رفتار سازمانی، یک نوع ذائقه در جامعه هدف و یک توقع در افکار عمومی ایجاد کرده است، اضافه کرد: تصمیم ما این است که بنیاد را از نهاد خدماتی به یک نهاد معاضدتی و راهبردی تبدیل کنیم و از آنجا که زیرساخت بنیاد شهید و امور ایثارگران معاونت حقوقی است، این معاونت با کمک افراد خبره در امور حقوقی مثل شما می‌تواند ما را در تحقق این هدف یاری کند.

قاضی‌زاده هاشمی در ادامه به وظایف مشاوران ایثارگران در سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر مانند قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: یک بخش از این وظایف رسیدگی به امور ایثارگران داخل سازمان، بخش دیگر رسیدگی به امور ایثارگران ارباب رجوع آن سازمان و یک بخش هم اصلاح قانون و مقررات آن سازمان است؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران تلاش می‌کند مشاوران ایثارگران در دستگاه‌ها به صورت رسمی و جدی فعالیت کنند و در هر سازمان دفتر و مرکز امور ایثارگران شکل بگیرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان ضمن قدردانی از حضور قضات ایثارگر در بنیاد، گفت: هدف ما در دوره جدید این است که در قدم اول زیرساخت‌های حقوقی و قوانین ایثارگری را اصلاح کنیم که در این راه می‌خواهیم از کمک و ظرفیت‌های علمی و تجربه سنگین شما بهره ببریم.