کارشناس کودکان در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت

تغذیه شیرخوار با شیر مادر در جوامعی که در شرایط نامساعد از نظر بهداشتی به سر می برند، باعث نجات زندگی شیرخواران به وسیله محافظت از آنها در مقابل بیماری های عفونی می شود

نسرین دخت سدیر تصریح کرد

تغذیه نوزاد بلافاصله پس از تولد با شیر مادر و تداوم آن به طور انحصاری تا

ماهگی و ادامه تغذیه با شیر مادر همراه با غذای کمکی تا

سالگی بهترین تاثیر را در شیرخوار از لحاظ کاهش بیماری های عفونی به خصوص عفونت های روده ای، تنفسی، گوش میانی، عفونت ادراری و حتی مننژیت دارد

: بر اساس تحقیقات انجام شده، ثابت شده است،ششدو

این کارشناس افزود

میزان ابتلا به آاسم، اگزما و انواع آلرژی در شیرخوارانی که از شیر مادر استفاده می کنند بسیار کمتر است

سدیر خاطرنشان کرد

شیر مادر حاوی فاکتورهای دفاعی متعدد علیه بسیاری از ویروس ها، میکروب ها و حتی انگل هاست به طوری که آغوز به دلیل محتویات ایمنی بخش، به عنوان اولین واکسن در نوزاد تلقی می شود و

مایع طلائی

یا

هدیه زندگی

نامیده می شود

وی بیان داشت

لیپاز شیر مادر حاوی فاکتورهای دفاعی است که اثرات مهار کننده بر رشد دارد و موجب حفظ کودک در برابر ابتلا به این انگل روده ای که یکی از بیماری های انگلی شایع در سنین بعد از دوره شیرخوارگی است، می شود

سدیر در مورد یکی دیگر از فوائد شیر مادر عنوان کرد

تغذیه با شیر مادر می تواند اثرات محافظی دراز مدت در برابر بیماری های مزمن در کودکان داشته باشد برعکس تغذیه با شیرخشک یا شیر گاو می تواند خطر بروز بیماری های مزمن مثل چاقی، فشارخون، دیابت و بیماری های قلبی و عروقی را در سنین بالاتر افزایش دهد

این کارشناس ادامه داد

شیر مادر حاوی مواد مغزی و انرژی زا برای رشد و تکامل سریع شیرخوار و دارای ترکیبات بیوشیمیایی است که تکامل دستگاه گوارش و دفاع کودک را سرعت می بخشد

وی اعلام کرد : چربی و پروتئین شیر مادر بهتر از دیگر انواع شیرها هضم و جذب می شود به همین دلیل دل دردها قولنجی، جمع شدن گاز و استفراغ در این شیرخواران کمتر مشاهده می شود .

سدیر افزود : تغذیه با شیر مادر به دلیل شنیدن صدای قلب مادر، بوئیدن مادر، برقراری تماس چشم در چشم، دست و پا زدن در آغوش مادر، رابطه عاطفی بین مادر و فرزندش را افزایش می دهد و حس اطمینان و ایمنی به کودک می دهد .

وی گفت

شیر مادر به تنهایی می تواند از لحظه تولد تا پایان

ماهگی، تمام نیازهای غذائی شیرخوار برای رشد طبیعی او را تامین کند و تا یک سوم انرژی و مواد قندی مورد نیاز کودک در سال دوم زندگی را تامین کند

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