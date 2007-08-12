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۲۱ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۰۷

با تائید شورای نگهبان

ایران به عضویت پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درآمد

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان، گفت: مصوبه مجلس در این خصوص در جلسه مورخ 17/5/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در بخش دیگری از نشست خود با خبرنگاران با اشاره به طرح دوفوریتی تمدید زمان جذب اعتبارات موضوع قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور مصوب 12/7/1385 و اعتبارات راههای روستایی در سال 1385 تا آبان ماه امسال اظهار داشت: مصوبه جلسه مورخ نهم مرداد ماه 1386 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 10/5/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: بر اساس قانون جذب اعتبارات موضوع قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه ، 2 درصد از درآمدهای نفتی  و گازی کشور ، به مناطق نفت خیز ، گاز خیز و شهرستان ها و بخش های محروم کشور ، اختصاص می یابد.

کدخدایی درباره اصلاحیه اساسنامه صندوق احیاء و بهره برداری ازبناها و اماکن تاریخی - فرهنگی نیز گفت: مصوبه جلسه مورخ بیست و چهارم تیر ماه 1386 هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/5/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش، ادامه داد: مصوبه جلسه مورخ چهاردهم مرداد ماه 1386 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 17/5/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی در خصوص لایحه موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه نیز اظهار داشت: مصوبه جلسه مورخ چهاردهم مرداد ماه 1386 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 17/5/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدایی لایحه موافقتنامه کمک و همکاری دو جانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان و دولت جمهوری مونته نگرو را مورد اشاره قرار داد و افزود: مصوبه جلسه مورخ نهم مرداد ماه 1386 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 17/5/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی هم چنین لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی و اصلاحیه آن را مورد اشاره قرار داد و گفت: مصوبه جلسه مورخ هفتم مرداد ماه 1386 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 17/5/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد .

کدخدایی درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی در زمینه همکاری های بهداشتی و پروتکل الحاقی به موافقتنامه همکاریهای بهداشتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی در خصوص اشتغال متخصصان بهداشتی ایران در آفریقای جنوبی هم اظهار داشت: مصوبه جلسه مورخ سوم مرداد ماه 1386 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 17/5/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به لایحه موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس، افزود: مصوبه جلسه مورخ سوم مرداد ماه 1386 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 17/5/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد .

وی در خصوص لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاران بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی، ادامه داد: مصوبه جلسه مورخ سوم مرداد ماه 1386 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 17/5/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد .

کدخدایی درباره لایحه موافقتنامه کمک و همکاری دو جانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت افغانستان نیز اظهار داشت: مصوبه جلسه مورخ سی و یکم تیرماه 1386 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 17/5/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد .

سخنگوی شورای نگهبان لایحه موافقتنامه دو جانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و برای جلوگیری ، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان را مورد اشاره قرار داد و گفت: مصوبه جلسه مورخ سی و یکم تیرماه 1386 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 17/5/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد .

وی درباره لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمباوه، افزود: مصوبه جلسه مورخ سی و یکم تیر ماه 1386 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 17/5/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدایی در خصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی نیز ادامه داد: مصوبه جلسه مورخ دوم مرداد ماه 1386 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 17/5/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد : در بند (3) ماده (7) به دولت اجازه داده شده بود اگر اصلاحاتی در کنوانسیون به عمل آمده ، آن را بپذیرد و این بند از این جهت که اصلاحیه مورد نظر بدون تصویب مجلس شورای اسلامی لازم الاجرا خواهد شد ، مغایر اصل 77 قانون اساسی شناخته گردید .

سخنگوی شورای نگهبان هم چنین با اشاره به لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته تروریسم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان، گفت: مصوبه جلسه مورخ دوم مرداد ماه 1386 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 17/5/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی درباره لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی در زمینه حمل و نقل دریایی نیز افزود: مصوبه جلسه مورخ دوم مرداد ماه 1386 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 17/5/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

کد مطلب 532981

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