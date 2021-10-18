شاخص هوای اصفهان در همه مناطق ناسالم است

محمود مزارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کیفیت هوا براساس اطلاعات ایستگاه‌های پایش فعال در خیابان احمدآباد و باهنر با شاخص ۱۷۲، پروین با شاخص ۱۵۹ و جِی با شاخص ۱۷۶ در وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان (قرمز) است.

وی ادامه داد: کیفیت هوا در خیابان استانداری با شاخص ۱۲۷، انقلاب با شاخص ۱۱۰، بزرگراه خرازی با شاخص ۱۳۳، رهنان با شاخص ۱۰۴، رودکی و فیض با شاخص ۱۱۳، کاوه با شاخص ۱۳۴، فرشادی با شاخص ۱۳۷ و میرزا طاهر و ورزشگاه میثاق با شاخص ۱۲۵ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

کارشناس امور آزمایشگاه‌های حفاظت محیط زیست استان اصفهان اضافه کرد: امروز هوای شهر سجزی با شاخص ۸۰، شاهین شهر با شاخص ۹۳ و مبارکه با شاخص ۷۱ در وضعیت قابل قبول ثبت شده ضمن اینکه ایستگاه‌های دولت آباد، خمینی‌شهر، نجف آباد و کاشان همچنان قطع است.

بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان به سبب استقرار جوی به نسبت پایدار در سطح استان و کاهش دما، غلظت آلاینده‌های جوی به ویژه در مناطق مرکزی و صنعتی از جمله کلانشهر اصفهان افزایش یافته است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.