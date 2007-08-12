  1. استانها
  2. مرکزی
۲۱ مرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۵۹

قهرمان تور بین المللی دوچرخه سواری استان مرکزی مشخص شد

قهرمان تور بین المللی دوچرخه سواری استان مرکزی مشخص شد

اراک - خبرگزاری مهر: احد کاظمی عنوان قهرمانی مرحله چهارم تور بین المللی دوچرخه سواری میلاد دو نور در اراک را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، احد کاظمی از تیم پتروشیمی تبریز با زمان دو ساعت و 53 دقیقه و 51 ثانیه به مقام قهرمانی دست یافت.

همچنین قادر میزبانی از تیم پیکان تهران با زمان دو ساعت و 54 دقیقه و شش ثانیه دوم شد و سید صمد پورسیدی از تیم پتروشیمی تبریز با اختلاف چند صدم ثانیه نسبت به نفر دوم، بر سکوی سوم ایستاد .

این مرحله از مسابقات روز گذشته در رشته استقامت جاده به مسافت 125 کیلومتر در مسیر اراک – فرمهین – آشتیان - تفرش برگزار شد .

در قسمت تیمی و تا پایان مرحله سوم، تیم دانشگاه آزاد اسلامی با زمان 16 ساعت و یک دقیقه و 21 ثانیه در صدر قرار دارد و تیم های پتروشیمی تبریز و نیروی زمینی تهران در مکان های بعدی ایستاده اند .

در مجموع انفرادی سه مرحله برگزار شده تور، امیر زرگری با زمان شش ساعت و 31 دقیقه و 52 ثانیه مکان نخست را به خود اختصاص داده است و احد کاظمی و مهدی فریدی در مکان های بعدی قرار دارند. در این قسمت قادر میزبانی، مهدی سهرابی و حسین عسگری سه دوچرخه سوار ملی پوش کشورمان به ترتیب در مکان های چهارم، ششم و نهم جای دارند .

در قسمت کوهستان و تا پایان دور سوم، امیر زرگری با کسب 13 امتیاز اول است و احد کاظمی، قادر میزبانی و حسین عسگری در مکان های بعدی جای گرفته اند. همچنین در بخش امتیازی (اسپرینت) تور و تا پایان دور دوم، امیر زرگری با 20 امتیاز در سکوی نخست ایستاده است، حسین جهانبانیان از پتروشیمی تبریز با 10 امتیاز در مکان دوم و احد کاظمی با هشت امتیاز در مکان سوم ایستاده اند.

مرحله پنجم این تور امروز در یکی از محورهای شهرستان تفرش به مسافت ‪ 4۰‬کیلومتر به صورت تایم تریل تیمی برگزار می‌شود.

نهمین دوره مسابقات توربین ‌المللی دوچرخه ‌سواری میلاد دو نور استان مرکزی در هفت مرحله به مسافت ‪ ۶۶۲‬کیلومتر در شهرهای مختلف استان با حضور رکاب زنان کشورهای عراق، ازبکستان و ارمنستان و هفت تیم داخلی به مدت یک هفته از ‪ ۱۷‬مرداد ماه در استان آغاز شده است‬.

کد مطلب 533020

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها