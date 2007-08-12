قهرمان تور بین المللی دوچرخه سواری استان مرکزی مشخص شد

همچنین قادر میزبانی از تیم پیکان تهران با زمان دو ساعت و 54 دقیقه و شش ثانیه دوم شد و سید صمد پورسیدی از تیم پتروشیمی تبریز با اختلاف چند صدم ثانیه نسبت به نفر دوم، بر سکوی سوم ایستاد .
این مرحله از مسابقات روز گذشته در رشته استقامت جاده به مسافت 125 کیلومتر در مسیر اراک – فرمهین – آشتیان - تفرش برگزار شد .
در قسمت تیمی و تا پایان مرحله سوم، تیم دانشگاه آزاد اسلامی با زمان 16 ساعت و یک دقیقه و 21 ثانیه در صدر قرار دارد و تیم های پتروشیمی تبریز و نیروی زمینی تهران در مکان های بعدی ایستاده اند .
در مجموع انفرادی سه مرحله برگزار شده تور، امیر زرگری با زمان شش ساعت و 31 دقیقه و 52 ثانیه مکان نخست را به خود اختصاص داده است و احد کاظمی و مهدی فریدی در مکان های بعدی قرار دارند. در این قسمت قادر میزبانی، مهدی سهرابی و حسین عسگری سه دوچرخه سوار ملی پوش کشورمان به ترتیب در مکان های چهارم، ششم و نهم جای دارند .
در قسمت کوهستان و تا پایان دور سوم، امیر زرگری با کسب 13 امتیاز اول است و احد کاظمی، قادر میزبانی و حسین عسگری در مکان های بعدی جای گرفته اند. همچنین در بخش امتیازی (اسپرینت) تور و تا پایان دور دوم، امیر زرگری با 20 امتیاز در سکوی نخست ایستاده است، حسین جهانبانیان از پتروشیمی تبریز با 10 امتیاز در مکان دوم و احد کاظمی با هشت امتیاز در مکان سوم ایستاده اند.
مرحله پنجم این تور امروز در یکی از محورهای شهرستان تفرش به مسافت 4۰کیلومتر به صورت تایم تریل تیمی برگزار میشود.
نهمین دوره مسابقات توربین المللی دوچرخه سواری میلاد دو نور استان مرکزی در هفت مرحله به مسافت ۶۶۲کیلومتر در شهرهای مختلف استان با حضور رکاب زنان کشورهای عراق، ازبکستان و ارمنستان و هفت تیم داخلی به مدت یک هفته از ۱۷مرداد ماه در استان آغاز شده است.
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