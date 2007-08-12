قهرمان تور بین المللی دوچرخه سواری استان مرکزی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، احد کاظمی از تیم پتروشیمی تبریز با زمان دو ساعت و 53 دقیقه و 51 ثانیه به مقام قهرمانی دست یافت.

همچنین قادر میزبانی از تیم پیکان تهران با زمان دو ساعت و 54 دقیقه و شش ثانیه دوم شد و سید صمد پورسیدی از تیم پتروشیمی تبریز با اختلاف چند صدم ثانیه نسبت به نفر دوم، بر سکوی سوم ایستاد .

این مرحله از مسابقات روز گذشته در رشته استقامت جاده به مسافت 125 کیلومتر در مسیر اراک – فرمهین – آشتیان - تفرش برگزار شد .



در قسمت تیمی و تا پایان مرحله سوم، تیم دانشگاه آزاد اسلامی با زمان 16 ساعت و یک دقیقه و 21 ثانیه در صدر قرار دارد و تیم های پتروشیمی تبریز و نیروی زمینی تهران در مکان های بعدی ایستاده اند .



در مجموع انفرادی سه مرحله برگزار شده تور، امیر زرگری با زمان شش ساعت و 31 دقیقه و 52 ثانیه مکان نخست را به خود اختصاص داده است و احد کاظمی و مهدی فریدی در مکان های بعدی قرار دارند. در این قسمت قادر میزبانی، مهدی سهرابی و حسین عسگری سه دوچرخه سوار ملی پوش کشورمان به ترتیب در مکان های چهارم، ششم و نهم جای دارند .



در قسمت کوهستان و تا پایان دور سوم، امیر زرگری با کسب 13 امتیاز اول است و احد کاظمی، قادر میزبانی و حسین عسگری در مکان های بعدی جای گرفته اند. همچنین در بخش امتیازی (اسپرینت) تور و تا پایان دور دوم، امیر زرگری با 20 امتیاز در سکوی نخست ایستاده است، حسین جهانبانیان از پتروشیمی تبریز با 10 امتیاز در مکان دوم و احد کاظمی با هشت امتیاز در مکان سوم ایستاده اند.

مرحله پنجم این تور امروز در یکی از محورهای شهرستان تفرش به مسافت ‪ 4۰‬کیلومتر به صورت تایم تریل تیمی برگزار می‌شود.