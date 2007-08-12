طوفان شاگردان غلامرضا محمدی در تایوان / ۸ فینالیست در ۱۰ وزن

به گزارش خبرنگارمهر، رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان آسیا از صبح امروز در شهر تایچانگ کشور تایوان آغاز شد که طی آن شاگردان غلامرضا محمدی کار خود را با درخشش آغاز کردند.

براساس این گزارش، در وزن 42 کیلوگرم عبداله فولادوند در دور اول حریف مغولستانی را مغلوب کرد و در دور دوم مغلوب حریف ازبک شد. وی برای کسب مقام سوم تا پنجمی کشتی ‌های خود را پیگیری می‌کند.

در وزن 46 کیلوگرم لطیف مؤمنی در دور اول حریف ازبک را ضربه فنی کرد و با پیروزی در دور دوم مقابل حریف ژاپنی به فینال رقابت‌ها رسید.

در وزن 50 کیلوگرم بهنام احسان پور در دور اول حریف مغول خود را مغلوب و در دور دوم به حریف ازبک باخت و برای کسب مدال برنز کشتی‌های خود را ادامه می دهد.

در وزن 54 کیلوگرم مهران نصیری با سه پیروزی مقابل حریفان کره‌جنوبی، ازبکستان و قرقیزستان برای کسب مدال طلا شانس خود را امتحان می‌کند.

در وزن 58 کیلوگرم مرتضی رضایی با پیروزی مقابل کشتی گیر امارات در دور دوم حریف تایوانی خود را ضربه فنی کرد و به دیدار فینال راه یافت.

در وزن 63 کیلوگرم مصطفی نظری رقبای تایلند و چین تایپه را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت.

همچنین در وزن 69 کیلوگرم امیدحسن تبار پس از استراحت در دور اول در دور دوم حریف تایلندی و در دور سوم حریف قرقیزستانی را مغلوب کرد و به دیدار فینال این رقابت‌ها راه یافت.

در وزن 76 کیلوگرم رضا افضلی پس از پیروزی مقابل حریفان تایوان و قرقیزستان به دیدار فینال راه یافت.

در وزن 85 کیلوگرم دانیال چوبانیان پس از استراحت در دور اول در دور دوم حریف ازبک خود را مغلوب کرد و به دیدار فنیال راه یافت .

بالاخره در وزن 100 کیلوگرم احسان الهیاری پس از استراحت در دور اول، در دور دوم حریف ژاپنی خود را مغلوب کرد و به دیدار فنیال راه یافت.

کشتی‌های فینال عصر امروز به وقت تایوان برگزار می‌شود.