الگو سازی در حوزه پدافند غیرعامل در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سعید پورعلی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، بعد از ظهر یکشنبه ۲۵ مهر در پنجمین جلسه شورای پدافند غیرعامل که در سالن رازی مرکز همایش های بین الملی کیش برگزار شد؛ بر لزوم اهمیت الگو سازی در حوزه های مختلف به ویژه پدافند غیر عامل این منطقه تاکید کرد.

پور علی با اشاره به الگو سازی در حوزه های فرهنگ شهری، فرهنگ آمد و شد، امنیت، آرامش، رفتارهای فرهنگی در جزیره کیش، گفت: با توجه به ویژگی های جزیره می توانیم الگو سازی را در حوزه پدافند غیرعامل در دستور کار قرار دهیم.

وی در رابطه با ساختار پدافند غیرعامل منطقه آزاد کیش، اظهار داشت: ساختار مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در جزیره نیاز به تقویت دارد و باید این مهم مورد اهتمام ویژه قرار گیرد.

به گفته پورعلی ستاد بحران در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی و شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش تشکیل شده است که باید متناسب با ابلاغ های طرح جامع مورد بازنگری قرار گیرد.

سعید پورعلی در ادامه سخنان خود بر اهمیت بی بدیل بودن جایگاه طرح جامع در امر سیاست گذاری تاکید کرد و افزود: برنامه هایی که باید اجرایی شوند بدون طرح جامع و مطالعات دچار اتلاف منابع، سلیقه، کج روی ها و در نظر نگرفتن اولویت ها خواهد شد.

پورعلی در خصوص جوان بودن ادبیات پدافند غیر عامل در کشور، تصریح کرد: نوشتن طرح جامع برای بخش پدافند غیر عامل شهرها و نقاط حساس همچون جزیره کیش اقدامی ارزشمند برای پرورش یافتن و توسعه این ادبیات است.

دبیر شورای پدافند غیر عامل منطقه آزاد کیش در ادامه، اظهار داشت: بر اساس ابلاغیه سازمان پدافند غیر عامل، برنامه های آموزشی، مانور، آماده سازی و فعالیت های اجرایی در تمام بخش ها تا سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده است.

سعید پورعلی با بیان این که باید اطلاعات در قالب شیوه ها، روش ها و سیستم ها در عرصه اجرا محقق شود، بیان داشت: با بهره گیری از نتایج طرح جامع در قالب شیوه نامه، دستورالعمل و بخش نامه می توانیم مداخله سازی های متناسب با معنویات طرح جامع را به دست آوریم.

پورعلی افزود: اگر طرح جامع طرحی باشد که اجرا شود و هیچ خروجی در این قالب نداشته باشد تمام زمان، فرصت و هزینه های انجام شده بی تاثیر خواهد بود.

محمد ثاقب فرد سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که ادبیات پدافند غیر عامل باید در دستور کار تمام حوزه های ستادی و عملیاتی سازمان های مختلف قرار گیرد، گفت: با توجه به این که جزیره کیش بخش استراتژیک در منطقه محسوب می شود، ادبیات پدافند غیر عامل و اجرای آن را باید با مقتضیات جزیره ادامه دهیم.

ثاقب فرد، اظهار داشت: در سنوات گذشته بحث پدافند غیرعامل بیشتر با حوزه مدیریت بحران شناخته می شد ولی خوشبختانه امروز موضوع پدافند غیر عامل یکی از موضوعات با اهمیت در پییشرفت پایدار است و به گونه ای این مهم رشد کرده که دیگر نمی توان تفکیکی بین مدیریت استراژیک و راهبردی قائل شد.

وی با اشاره به این که پدافند غیرعامل موضوع حفاظت از دارایی های عمومی است و در همه ابعاد باید سرلوحه مدیران منطقه آزاد کیش قرار گیرد، افزود: طرحی که در دست تدوین است باید از ظرفیت نهادهای مدنی و بخش دولتی کیش استفاده شود تا بتوانیم به اهدافی که برای پدافند غیرعامل جزیره کیش طراحی شده برسیم.