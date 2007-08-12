نخستین ماوس تمام خورشیدی جهان ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این ماوس جدید اخیرا مراحل آزمایشی خود را در هلند طی کرده است و دانشمندان به دنبال اثبات این موضوع هستند که می توان از آن به گونه ای استفاده کرد که در طول فعالیتهای روزمره، به صورت خودکار نیز شارژ شود.

نخستین مرحله از آزمایشات این ماوس ها بر روی یک سری 15 تایی در محیط های عادی صورت گرفته تا مشخص شود که کاربران رایانه ای تمایلی به تطبیق رفتارهای کاری خود با این فناوری نوین دارند یا نه.

بر اساس گزارش گیزمگ، دانشمندان هم اکنون به دنبال بررسی فاکتورهای اساسی در ساخت این ماوس جدید نظیر امکان شارژ کامل در نزدیکی پنجره و برداشتن متناوب دست از روی آن برای شارژ 100 درصد هستند.

به گفته دانشمندان درصورتی که این پروژه نهایی شود، سالانه می توان از مصرف میلیونها باتری خودداری کرد و در عین حال کمک قابل توجهی نیز به سالم ماندن محیط زیست کرد.