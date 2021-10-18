خیز آرام کرونا به سوی پیک ششم/ احتمال شیوع «لامبدا» در آبان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: افزایش موارد بستری بیماران کرونایی در مراکز درمانی لرستان و عدم رعایت پروتکل‌ها، حکایت از احتمال شیوع پیک ششم این ویروس در استان دارد، موضوعی که مسئولان علوم پزشکی لرستان در رابطه با آن ابراز نگرانی کرده‌اند.

به گفته قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی لرستان روند نزولی این بیماری در استان متوقف شده و همین امر نگرانی‌ها برای احتمال شیوع پیک ششم این ویروس در لرستان را افزایش داده است.

احتمال شیوع ویروس «لامبدا» در آبان

صالح آزاد بخت معاون علوم پزشکی لرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روند کاهشی که در رابطه با ابتلاء و بستری در استان داشتیم، مقداری متوقف و کند شده است.

وی با بیان اینکه تعداد پذیرش بیماران کرونایی نسبت به ترخیص بیشتر شده است عنوان کرد: در این راستا مقداری این زنگ خطر به صدا در می‌آید که امکان اینکه حالت کاهشی را در روند ابتلاء داشته باشیم، متوقف شده است.

مردم باید واکسیناسیون را جدی بگیرند معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان بیان داشت: همیشه این را گفته‌ایم امکان اینکه پیک ششم کرونا را در آبان ماه داشته باشیم، وجود دارد، اگر ما این پیک بیماری را داشته باشیم یقیناً خطرناک خواهد بود.

آزاد بخت گفت: احتمال شیوع ویروس «لامبدا» وجود دارد و این امر برای افراد مبتلا و حتی کسانی که قبلاً به این بیماری مبتلا شده‌اند، مشکل ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تاکید مجدد ما رعایت پروتکل‌ها و دوری از تجمعات است ادامه داد: همچنین مردم باید واکسیناسیون را جدی بگیرند.

روند نزولی کرونا متوقف شده است

علی فرهادی قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز در این رابطه به مهر گفت: متأسفانه روند و شیب نزولی کرونا در لرستان متوقف شده است اظهار داشت: در این راستا احتمال بروز موج ششم کرونا با توجه به عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه در استان روزانه ۳۰ هزار دُز واکسن کرونا تزریق می‌شود افزود: تا کنون یک میلیون و ۷۰۰ هزار دُز واکسن وارد استان شده است.

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی لرستان افزود: از این تعداد، یک میلیون و ۵۱۱ هزار دُز تزریق شده است.

آمارها نشان از احتمال پیک ششم بیماری دارد

مریم کوشکی دبیر ستاد مبارزه با کرونای دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز با اشاره به شناسایی ۲۸۹ ابتلای جدید به کرونا در لرستان طی ۲۴ ساعت گذشته اظهار داشت: تا کنون ۱۸۸ هزار و ۵۴۵ نفر در استان به کرونا مبتلا شده‌اند.

وی با اشاره به دو فوتی جدید بر اثر کرونا در استان عنوان کرد: تا کنون متأسفانه دو هزار و ۵۵۸ نفر به علت ابتلاء به کرونا در لرستان فوت کرده‌اند.

دبیر ستاد مبارزه با کرونای دانشگاه علوم پزشکی لرستان تعداد بستری‌های مشکوک و قطعی کرونا در استان را ۴۸۵ نفر اعلام کرد.

کوشکی تاکید کرد: افزایش موارد بستری، احتمال شروع پیک ششم کرونا را نشان می‌دهد، واکسیناسیون، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و دوری از تجمعات همچنان مورد تاکید است.