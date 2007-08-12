۲۱ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۰۰

هفته آینده صورت می‌گیرد ؛

مذاکرات نهایی ایران و ترکیه برای صادرات گاز کشورمان به اروپا

مقامات کشور ترکیه به منظور بررسی نحوه صادرات گاز ایران به اروپا و دیگر همکاری‌های مشترک هفته آینده به ایران می‌آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات کشور ترکیه یکشنبه هفته آینده به منظور نهایی کردن تفاهمنامه صادرات گاز ایران به اروپا به ایران می آیند.

به دنبال امضای تفاهم‌نامه خط لوله صلح در 22 تیرماه امسال، " حلمی گولر" وزیر انرژی کشور ترکیه به همراه هیئتی از مقامات کشور ترکیه به منظور نهایی کردن بعضی از مفاد این تفاهم نامه به ایران سفر می کنند.

از آنجا که کشور ترکیه برای توسعه چند فاز از پارس جنوبی اظهار تمایل کرده است ، برهمین اساس مذاکره درباره سرمایه گذاری کشور ترکیه برای توسعه فازهای پارس جنوبی از مهمترین موضوع این مذاکرات محسوب می شود..

کشور ترکیه سرمایه گذاری 3 میلیارد و 500 میلیون دلاری خود را از سال آینده میلادی در پارس جنوبی آغاز می کند. از دیگر اهداف سفر وزیر انرژی ترکیه به ایران ، همکاری مشترک دوکشور درزمینه برق و پروژه های مشترک گاز طبیعی است.

