اعضای نوجوان مرگ مغزی به ۷ بیمار زندگی دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی اظهار کرد: در یک‌هزار و یک‌صد و یکمین عمل اهدای عضو، از اهداکننده مرگ مغزی «محمدرضا محمودیان» ۱۴ ساله که از بیمارستان امام علی (ع) بجنورد به واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی، در بیمارستان منتصریه مشهد تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

وی ادامه داد: کلیه‌های زنده‌یاد محمدرضا محمودیان در بیمارستان منتصریه به دختر نوجوان ۱۲ ساله ساکن بجنورد و پسر نوجوان ۱۰ ساله ساکن مشهد که سال‌ها از نارسایی کلیه رنج می‌بردند و با دیالیز تحت درمان بودند، به‌صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: کبد مرحوم محمودیان در بیمارستان منتصریه به خانم ۳۵ ساله ساکن بردسکن پیوند شد و به بیمار زندگی دوباره بخشید.

وی اضافه کرد: قلب زنده‌یاد محمدرضا محمودیان در بیمارستان امام رضا (ع) به خانم ۲۷ ساله ساکن کرمان پیوند شد و قرنیه‌ها و قسمتی از پوست مرحوم محمودیان جهت پیوند به بانک چشم و بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) ارسال شد.