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۲۶ مهر ۱۴۰۰، ۱۲:۴۱

پیکر پاک جانباز دوران دفاع مقدس در کلاله تشییع شد

پیکر پاک جانباز دوران دفاع مقدس در کلاله تشییع شد

کلاله- پیکر پاک و مطهر بسیجی «محمد خمبری» جانباز دفاع مقدس با حضور مردم و مسئولان در کلاله تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک جانباز دوران دفاع مقدس «محمد خمبری» ظهر دوشنبه پس از اجرای مراسم نظامی، بر روی دستان مردم شهید پرور کلاله تشییع و در گلزار شهیدان شهر به خاک سپرده شد.

در این مراسم اقشار مختلف مردم، ائمه جمعه شیعه و سنی، فرماندار، روحانیون، رئیس بنیاد شهید، رئیس و اعضای شورای اسلامی، مسئولان ادارات و نهادها، خانواده های شهیدان و ایثارگران حضور داشتند.

شهید محمد خمبری جانباز ۷۰ درصد در آذرماه ۱۳۶۵ در عملیات پدافندی در «فاو» از ناحیه چشم، شکم و با قطع دست راست مجروح شد.

این بسیجی جانباز پس از سال ها تحمل درد و رنج ناشی از این جراحت ها روز گذشته(یکشنبه) به یاران شهیدش پیوست.

کد مطلب 5330444

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