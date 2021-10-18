هفته وحدت نماد وفاق، تعامل و مشارکت شیعیان و اهل سنت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش رضا اردلان در این نشست ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته وحدت و میلاد نبی مکرم اسلام (ص) هفته وحدت را نماد وفاق، تعامل و مشارکت شیعیان و اهل سنت برشمرد و گفت: طبق روال هر سال برنامه های متنوعی همزمان با سراسر کشور از سوی برادران اهل سنت و شیعه برای تعامل در تمامی برنامه های اجتماعی و دینی برپا می شود.

اردلان با بیان اینکه اجرای برنامه های خاص در هفته وحدت مورد تاکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش قرار دارد افزود: بر این اساس ما در جزیره کیش برنامه های مطلوبی برای عموم جامعه، خانواده ها، به ویژه بخش کودک و نوجوان در دستور کار قرار داده ایم.

مدیر امور فرهنگی و آموزشی معاونت اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت: جشن وحدت برادران اهل سنت و شیعه از شامگاه دوشنبه ۲۶مهر در روستای باغو آغازگر هفته وحدت خواهد بود، این جشن به میزبانی برادران اهل سنت با حضور مسئولان سازمان برپا و برنامه هایی مذهبی، دینی و اجتماعی از جمله سخنرانی، اجرای تواشیح ومحفل قرآن را شامل می شود.

به گفته رضا اردلان سه شنبه ۲۷ مهر ساعت ۷ و سی دقیقه صبح غبار روبی وعطر افشانی مزار شهدای گمنام مسجد امام حسن(ع) انجام خواهد شد و در ادامه برنامه های هفته وحدت، ساعت ۱۰ صبح استقبال از گردشگران با اهدا گل در فرودگاه از سوی اداره امور زنان سازمان در نظر گرفته شده است.

مدیر امور فرهنگی و آموزشی معاونت اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش از برگزاری کنگره بین المللی فرهنگ و هنر در تمدن اسلامی برای نخستین بار در جزیره کیش خبر داد و گفت: مراسم افتتاحیه نخستین کنگره بین المللی فرهنگ و هنر در تمدن اسلامی با مشارکت و همکاری دانشگاه هنر و معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان یکی از ویژه برنامه های هفته وحدت سه شنبه ۲۷ مهر ساعت ۱۴:۰۰ در سالن رازی مرکز همایش های بین المللی جزیره برپا خواهد شد.

بر اساس این گزارش میهمانانی در سطح ملی، بین المللی و منطقه ای از اندیشمندان و فرهیختگان اهل سنت و شیعه، مقامات و مسئولان کشوری، مسئولان دانشگاه هنر و مسئولان جزیره کیش در این مراسم حضور دارند و سخنرانی هایی به صورت فیزیکی یا مجازی از سوی متخصصان تقریب مذاهب کشور های خاورمیانه و اروپایی صورت می گیرد.