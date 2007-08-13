اتحادیه مراکز و مؤسسات قرآنی در 17 استان تشکیل شده است

محمد خواجوی رئیس سازمان دار القرآن الکریم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیتهای سازمان در استانها گفت: به سازمان تبلیغات استانها کمک می کنیم تا اتحادیه مؤسسات و مراکز قرآنی استانی تشکیل دهند، اینک 17 استان این اتحادیه را دارند. مؤسسات دارای مجوز گردهم آمده و هیئت مدیره تشکیل داده و با حمایتهای سازمان دار القرآن و سازمان تبلیغات اسلامی اتحادیه تشکیل می دهند .

وی افزود: این اتحادیه به عنوان هسته مرکزی موسسات و مراکز قرآنی کارهای بسیاری انجام می دهند و چرخه کار را به حرکت در می آورند ما هم برای تکمیل اتحادیه هم به لحاظ کارشناسی و مالی کمک کنیم .

محمد خواجوی در ادامه با تأکید بر اینکه قرآن از مسائل اعتقادی مردم است و این خود انگیزه بزرگی ایجاد می کند تا مردم به قرآن جذب شده و در ارتقاء معرفت دینی تلاش کنند، تصریح کرد: مردم علاقه دارند تا قرآن را به عنوان کتاب دینی فرا گیرند، از این رو همیشه هم میان شیعه، هم سنی و هم در میان غیر مسلمانان مخاطب داشته است.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم به طرح قرآن آموزی، ساماندهی مراکز قرآنی مردمی، کمک به نهضت قرآن آموزی مردمی اشاره کرد و افزود: با توجه به بودجه و اعتبارات فعالیتهای تبلیغی و راه اندازی کلاسهای قرآنی انجام می شود که البته بودجه تقریبا 1 یا 2 میلیاردی برای انجام یک کار ملی در سطح کشور بسیار کم است، اما به اندازه امکاناتی که در اختیار داریم، فعالیت می کنیم و در این راستا بازرسی کل کشور و شورای انقلاب فرهنگی نیز ارزیابیهایی داشتند و گزارشهایی ارائه کردند .

وی با اشاره به برنامه چهارم در اسناد تطبیقی بخشی و فرابخشی اظهار داشت: در واقع سازمان تبلیغات اسلامی طرح جامع قرآنی کشور را تهیه و اجرا می کند، این طرح به عنوان حوزه تخصصی سازمان تبلیغات وظیفه انجام آن به عهده سازمان دارالقرآن بود که طی آن بیش از 3 هزار ساعت نفر کار برده است.

رئیس سازمان دار القرآن الکریم به چگونگی ارائه طرح جامع قرآنی کل کشور اشاره کرد و افزود: از طریق صدا و سیما و جراید فراخوان داده شد و با حضور متخصصان مختلف، 4 کمیته تشکیل شد که طرح جامع قرآنی را نوشتند، اینک منتظریم تا پس از بررسی و تأیید دستگاههای مسئول به مرحله اجرا در آید. این طرح به مجلس شورای اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شورای انقلاب فرهنگی ارائه شد. در این طرح، شورایی به نام شورای عالی قرآن تشکیل شد که رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا و 16 دستگاه مردمی و دولتی عضو هستند و دبیر این شورا نیز رئیس سازمان تبلیغات اسلامی است.

محمد خواجوی با تأکید بر اینکه سازمان از آغاز فعالیت به صورت یک مجموعه علمی، کارشناسی، سیستماتیک و قانونمند فعالیت می کند، گفت: 80 درصد از نگاه ما عملیاتی و موفق بوده، به گونه ای که بسیاری از دستگاهها اذعان دارند سازمان دارالقرآن فعالیتهای کارشناسی، علمی و منطقی انجام می دهد.